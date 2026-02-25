남양주시, 산불 대응 체계·다산역 스마트도서관 점검
주광덕 시장 2월 ‘정책현장 투어’ 실시
경기 남양주시는 지난 24일 주광덕 시장이 산불진화 헬기 계류장과 다산역 스마트도서관 구축 사업 현장을 차례로 방문해 시민 안전과 문화 분야를 집중 점검했다고 25일 밝혔다.
이번 정책현장 투어는 봄철 산불 위험 증가에 대비한 초기 대응 체계와 3월 개관 예정인 스마트도서관 운영 준비 상황을 확인하기 위해 마련됐다.
주 시장은 산불진화 헬기 계류장을 방문해 임차 헬기 운용 현황, 초동 진화 체계, 유관 기관과의 협력 시스템, 산불 취약지역 관리 현황 등을 점검하며 관계자들을 격려했다.
특히 헬기 출동 소요 시간과 야간·돌발 상황 대응 절차, 기상 악화 시 대응 가능성을 세밀히 살펴 시민 생명과 재산을 지키는 초기 대응 중요성을 강조했다.
주 시장은 “재난 대응은 무엇보다 초기 대응이 중요하다”며 “시민의 생명과 안전을 지킨다는 사명감을 가지고, 빈틈없는 대비 태세를 유지해 산불 피해 최소화에 만전을 기해달라”고 당부했다.
이어 다산역 스마트도서관 현장에서는 공사 진행 상황과 운영 계획을 확인했다. 스마트도서관은 역내 유휴 공간을 생활권 복합문화공간으로 조성해 시민이 독서와 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 설계됐다. 출퇴근길 시민들이 자연스럽게 책을 접하고 머무를 수 있는 ‘쉼표’ 같은 공간으로, 3월 개관을 목표로 마지막 준비 점검이 진행됐다.
주 시장은 “다산역 스마트도서관은 시민의 일상에 녹아든 문화 자산이 될 것”이라며 “3월 개관에 차질이 없도록 준비 상황을 마지막까지 점검해 많은 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다해달라”고 강조했다.
한편, 남양주시는 앞으로도 시민이 이용하고 체감하는 생활 현장을 중심으로 정책 추진 상황을 점검하고 다양한 현장의 목소리를 시정에 반영하는 ‘현장 소통’을 지속해 나갈 방침이다.
