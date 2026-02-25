권봉수 구리시의원 “구리 바꿀 강한 시장될 것” 출마 선언

“시정의 속도보다 방향이 중요”…6대 비전 발표

권봉수 구리시의원이 25일 기자회견을 열고 구리시장 출마를 선언하고 있다. 권봉수 의원 제공

권봉수 구리시의원(더불어민주당)이 25일 구리시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “시정의 속도보다 방향을 중시하는 시장이 되겠다”며 구리시장 선거 출마를 공식 선언했다.



권 의원은 이날 출사표를 통해 현재의 구리시정을 의회 무시와 독단적 행정으로 점철된 ‘약한 행정’으로 규정하고, 이를 타파하기 위해 ▲시민의 시장 ▲구리를 바꿀 강한 시장 ▲이재명 정부의 성공을 이끌 시장이라는 세 가지 비전을 제시했다.



특히 그는 12.3 내란 세력 청산과 지방선거 승리를 위해 흠결 없는 후보, 모든 당원을 아우를 수 있는 본인이 적임자임을 강조하며, 무리한 개발 공약보다 시민의 합의를 바탕으로 한 ‘강한 행정’의 구조를 만들겠다고 강조했다.



시민 소통과 행정 혁신을 위해 권 의원은 파격적인 실천 과제들을 내놓았다. 시정 업무 파악 후 대본 없는 타운홀 미팅을 동별로 순회 개최하고, 퇴근길 시민들을 위해 저녁 시간대 8호선 주요 역사와 갈매역에서 직접 대화를 추진하겠다고 밝혔다. 또한 의회 인사청문회 전면 도입, 시장 주재 회의 전면 공개, 피드백이 있는 정례 시정 브리핑 등 투명한 시정 운영을 약속하며 시민을 행정의 객체가 아닌 진정한 파트너로 대우하겠다는 의지를 보였다.



지역 발전을 위한 6대 시정 목표로는 행정·문화·복지·교통을 망라한 구체적 전략을 제시했다. 세대 전환을 위해 토평2지구를 청년·신혼 특화 지구로 설계하고, 갈매역세권의 미래를 위해 GTX-B 갈매역 정차를 반드시 관철하겠다고 공약했다. 교통 분야에서는 지하철 6호선 교문사거리역 및 동구릉역 환승 연장 추진과 더불어 지하철 시대에 맞춘 마을버스 노선 전면 개편, 임기 내 저상·전기버스 전면 도입 등을 통해 ‘사람 중심의 교통 도시’를 구축하겠다는 계획이다.



도시 경쟁력 강화와 복지 체계 구축에 대한 복안도 담겼다. 중소규모 컨벤션 센터 건립을 통한 MICE 전략 추진, 유채꽃·코스모스 축제의 K-POP 축제화 등 관광 상품 개발을 제안했다. 아울러 오후 7~9시 퇴근 시간대 행정 서비스 활성화, 찾아가는 청소년 상담 버스 도입, 구도심 공실을 활용한 시니어 거점 마련 등 전 세대를 아우르는 능동적 복지 도시를 만들겠다고 덧붙였다.



권 의원은 “시민과 함께 만드는 ‘진짜 구리’의 시장으로, 이재명 정부의 성공을 이끌고 도시의 위기를 극복해 구리를 바꾼 시장이 되고 싶다”며 “시정의 ‘속도’보다 ‘방향’을 중시하는 시장으로 시민 여러분께 평가받고 싶다. ‘진짜 대한민국’이 작년부터 시작됐다면, ‘진짜 구리’는 이제부터 시작이다. 도시의 운명을 바꾸기 위해 시민과 함께 나아가겠다”고 지지를 호소했다.



구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



