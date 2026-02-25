충주맨 ‘집단 따돌림’ 국민신문고에…충주시 “그런 일 없었다”
‘충주맨’으로 잘 알려진 충북 충주시청 김선태 주무관이 사직서를 제출한 이후 제기된 충주시청 내 집단 따돌림 의혹에 대해 충주시가 사실이 아니라고 반박했다.
충주시는 “시청 내부에서 우려할 만한 집단 따돌림이나 불화는 결코 없었다”고 25일 밝혔다.
앞서 온라인상에서는 충주시 유튜브를 운영하던 김 주무관이 6급으로 초고속 승진하자 조직 내에서 따돌림을 받았다는 추측성 글들이 확산했다. 급기야 국민신문고를 통해 관련 민원까지 접수됐다.
논란이 불어나자 김 주무관이 직접 나서서 “일부에서 제기된 왕따설 같은 내부 갈등은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”며 “저의 퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정이며 특정 인물이나 조직과의 갈등 때문은 아니”라고 설명했다.
이어 “여러 보도와 추측으로 인해 충주시 동료들이 공격당하고 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다”며 “더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 강조했다.
김 주무관은 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영하며 유명세를 탔다. 지난 12일 사직서를 제출한 후 연차 소진에 돌입했고 이달 말 의원 면직될 예정이다. 그는 마지막 영상에서 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로 하고 작별 인사를 드리려고 한다”고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
