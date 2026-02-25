동두천시, 과천 경마장 이전 부지로 ‘짐볼스훈련장’ 유치 선언
“미군 반환공여지에 경마장 이전”…국가균형발전 전환점 강조
경기 동두천시가 정부의 주택공급 정책으로 이전을 검토 중인 과천 경마장을 미군 반환공여지인 ‘짐볼스훈련장’으로 유치하겠다고 25일 공식 선언했다.
동두천시는 정부가 검토 중인 과천 경마장 이전과 관련해 광암동에 위치한 짐볼스훈련장 부지를 최적의 대안으로 제안하고, 국가 정책사업과 연계한 개발 구상을 본격화했다.
정부가 주택공급 정책을 추진하면서 과천 경마장 이전 논의가 본격화된 가운데, 수도권 내 대체 부지 검토가 진행되자 시는 장기간 활용되지 못한 미군 반환공여지를 국가 단위 사업과 연계해 도시 발전의 전환점으로 삼겠다는 입장이다.
짐볼스훈련장은 약 1195만㎡ 규모의 대규모 부지로, 수도권 내에서도 드문 확장성을 갖춘 공간이다. 해당 부지는 75년간 군사시설로 사용되며 개발이 제한됐고, 반환 이후에도 체계적인 활용 방안을 찾지 못한 상태다.
시는 이 부지가 대형 정책사업을 수용할 수 있는 전략적 공간적 잠재력을 지녔다고 평가하고 있다. 산악 지형을 활용해 핵심 시설을 효율적으로 배치하고, 경사 지형과 산림을 체험·휴식 공간으로 연계한 체류형 복합 레저·체험 공간 조성이 가능하다는 설명이다.
인근 동두천 자연휴양림과 놀자숲 등 산림 체험 인프라와 연계할 경우 자연 기반 레저 기능을 확장하는 시너지 효과도 기대하고 있다. 시는 그동안 광범위한 미군 공여지를 제공해 온 지역 특성을 강조하며, 반환공여지를 국가 발전과 연계해 활용하는 것이 실질적인 도시 구조 전환의 계기가 돼야 한다고 강조했다.
시 관계자는 “동두천시는 수십년간 국가 안보를 위해 도시 발전의 상당 부분을 감내해 온 도시”라며 “과천 경마장 이전은 장기간 미활용 상태로 남아 있는 미군 반환공여지를 국가 차원에서 전략적으로 활용하는 전환점이 돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “짐볼스훈련장은 수도권 내 대규모 정책사업을 수용할 수 있는 충분한 공간적 잠재력과 입지 경쟁력을 갖춘 부지”라며 “정부와 경기도, 관계기관과 협력해 국가 발전과 지역 상생을 동시에 실현하는 모범적인 반환공여지 활용 사례로 만들겠다”고 강조했다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
