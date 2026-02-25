무신사, ‘춘절’ 중국인 매출 232%↑…성수 등 관광객 방문 거점 구축
중국인 필수 관광지로 주목받고 있는 무신사가 중국 춘절 연휴 기간 중국인 관광객 특수를 누린 것으로 나타났다.
무신사는 지난 15일부터 18일까지 무신사 스탠다드 오프라인 매장의 중국인 매출이 지난해 같은 기간에 비해 232% 늘었다고 25일 밝혔다.
한·중 정상회담과 중·일 외교 마찰로 한국을 찾는 중국인 관광객이 늘어난 영향으로 보인다. 무신사는 이른바 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’로 불리는 외국인 필수 방문지로 주목받고 있다.
무신사에 따르면 지난해 전국 무신사 스탠다드 매장에서 발생한 140여 개국 외국인 판매액 비중 가운데 중국이 19%로 가장 큰 점유율을 기록했다.
특히 무신사 스탠다드 성수점의 경우 외국인 고객 중 2030 세대의 비중이 77%에 달했다. 홍대입구, 한남동, 명동 등 서울 내 주요 관광 특화 구역에서의 ‘MZ 세대’ 비중 역시 모두 70%를 웃돌았다.
무신사는 본사가 위치한 성수 지역을 포함해 한남동, 홍대, 명동 등 주요 외국인 밀집 관광지마다 의류뿐만 아니라 오프라인 거점을 확보하고 있다. 무신사 스탠다드 외에도 패션 큐레이션 숍 무신사 엠프티, 입점 디자이너 브랜드 위주의 편집 매장 무신사 스토어, 스니커즈 전문관 무신사 킥스, 라이프스타일 편집숍 이구홈 등 다양한 형태의 오프라인 거점을 확보한 상태다.
무신사 관계자는 “무신사는 이미 온라인 글로벌 채널을 포함해 오프라인의 유니크한 공간과 차별화된 브랜드 라인업을 무기로 전 세계에 K-패션을 전파하는 ‘관문(Gateway)’ 역할을 수행 중이다”며 “중국 상하이의 첫 해외 매장을 시작으로 서울 성수 본진까지 연결되는 K-패션 실크로드를 구축해 글로벌 소비자에게 한국 패션의 경쟁력을 확산시킬 것”이라고 덧붙였다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
