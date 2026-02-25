무신사, ‘춘절’ 중국인 매출 232%↑…성수 등 관광객 방문 거점 구축

무신사 스탠다드 상하이 신세계 신환중심점 외관. 무신사 제공

한·중 정상회담과 중·일 외교 마찰로 한국을 찾는 중국인 관광객이 늘어난 영향으로 보인다. 무신사는 이른바 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’로 불리는 외국인 필수 방문지로 주목받고 있다.