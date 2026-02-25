위기의 트럼프, 역대 최장 108분 자화자찬… “지금이 미국 황금기”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 2기 첫 국정연설을 하고 있다. 연합뉴스

“시간이 지날수록 다른 나라들이 내는 관세가 과거처럼 지금의 소득세 제도를 상당히 대체할 것이라 생각한다”며 “내가 사랑하는 국민에게 큰 재정적 부담을 덜어줄 것”이라고 말했다. 최근 트럼프의 관세 정책에 대해 부정적인 여론 조사 결과가 이어지자 관세가 국민에게 도움이 된다는 점을 부각한 것으로 해석된다.

“활기찬 경제가 그 어느 때보다 힘차게 돌아가고 있다”고 주장했다. 그는 “우리나라의 놀라운 경제적 대반전, 역사상 가장 큰 대반전의 주요 이유 중 하나는 관세였다”며 주식시장 활황을 강조했다.