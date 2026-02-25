위기의 트럼프, 역대 최장 108분 자화자찬… “지금이 미국 황금기”
도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 국정연설(State of the Union)에서 “관세는 완전히 승인되고 검증된 대체 법적 근거에 따라 계속 유지될 것”이라며 더 ‘강력한 관세’를 예고했다. 트럼프 대통령은 108분 동안 진행된 미국 역대 최장 국정연설에서 경제와 외교 분야를 중심으로 지난 1년간의 성과를 강조하는 데 초점을 맞췄다. 한국을 비롯한 일본, 중국, 유럽연합 등 특정 무역 상대국에 대한 언급은 없었다.
트럼프 대통령은 이날 연방의회에서 한 국정연설 서두부터 “미국은 그 어느 때보다 더 크고, 더 나아지고, 더 부유해지고, 강해졌다”며 “지금이 바로 미국의 황금시대”라고 선언했다. 11월 중간선거를 앞두고 경제 상황과 이민 단속 등 자신의 대표 정책에 대한 국민 불만이 커지고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다.
트럼프는 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 대해 “매우 유감스러운 판결”이라면서도 대체 관세를 통해 무역 상대국과의 합의는 그대로 유지될 것이라고 강조했다. 특히 “시간이 지날수록 다른 나라들이 내는 관세가 과거처럼 지금의 소득세 제도를 상당히 대체할 것이라 생각한다”며 “내가 사랑하는 국민에게 큰 재정적 부담을 덜어줄 것”이라고 말했다. 최근 트럼프의 관세 정책에 대해 부정적인 여론 조사 결과가 이어지자 관세가 국민에게 도움이 된다는 점을 부각한 것으로 해석된다.
트럼프는“활기찬 경제가 그 어느 때보다 힘차게 돌아가고 있다”고 주장했다. 그는 “우리나라의 놀라운 경제적 대반전, 역사상 가장 큰 대반전의 주요 이유 중 하나는 관세였다”며 주식시장 활황을 강조했다.
트럼프는 물가상승과 관련해 민주당을 겨냥해 “그들의 정책이 물가를 올렸고 우리의 정책은 이를 빠르게 끝내고 있다”고 말했다. 트럼프는 계란과 소고기, 휘발유 등의 생필품 가격이 내려가고 있다고 주장하는 한편, 민주당의 오바마케어를 ‘감당할 수 없는 의료보험제도’라고 비난했다.
트럼프는 자신의 트레이드마크인 이민 단속 문제에 대해 “지난 9개월 동안 단 한 명의 불법 이민자도 미국에 입국하지 않았다”고 주장하며 “우리는 불법 체류 범죄자들을 기록적인 규모로 추방하고 있으며 신속히 이 나라에서 내보내고 있다”고 말했다.
트럼프는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포를 외교 성과로 내세웠다. 그는 마두로 체포에 대해 “세계 역사상 가장 복잡하고 가장 장관을 이루는 군사적 능력과 힘의 위업 중 하나”라고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사