중기부, 홈플러스 입점 상인 직접 대출 지원…내달 3일부터
중소벤처기업부가 경영난을 겪는 홈플러스 입점 소상공인들을 위해 대출 문턱을 대폭 낮추고 자금 수혈에 속도를 낸다.
중기부는 다음 달 3일부터 홈플러스 입점 소상공인을 대상으로 ‘긴급경영안정자금(일시적 경영애로)’을 직접 대출 방식으로 전환하고 간소화된 심사를 적용한다고 25일 밝혔다.
이에 따라 보증기관이나 은행을 거치지 않고 소상공인시장진흥공단(소진공)의 서류 심사만으로 신속한 자금 조달이 가능해진다.
당초 직접 대출은 연 매출 1억400만원 미만 영세업자나 업력 7년 미만 소상공인으로 대상을 제한했으나, 이번 사태로 피해를 본 홈플러스 입점 업체들을 폭넓게 구제하기 위해 예외를 인정하기로 했다.
특히 홈플러스 점포가 지방세 체납 등의 이유로 압류 상태에 놓이더라도 입점 소상공인은 제약 없이 자금을 지원받을 수 있다. 중기부 측은 이병권 제2차관이 주재한 홈플러스 입점 소상공인 현장 간담회에서 나온 애로사항을 적극적으로 반영한 조치라고 설명했다.
해당 지원을 희망하는 소상공인은 내달 3일 오전 10시부터 소상공인 정책자금 누리집을 통해 직접 대출을 신청할 수 있다. 구체적인 안내는 소진공 지역본부 센터나 소상공인 통합콜센터를 통해 확인하면 된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
