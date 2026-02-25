LSA인터내셔널, 안전보건경영 국제표준 ‘ISO45001’ 획득
엘에스에이인터내셔널(LSA인터내셔널)은 25일 한국표준협회로부터 안전보건경영 부문의 국제표준인 ISO45001 인증을 획득했다고 밝혔다.
인증서 수여식은 이날 LSA인터내셔널 서울사무소에서 열렸다. 이 자리에는 한국표준협회 이경근 경영품질원장(전무), 윤형근 본부장, 오세영 센터장(적합성평가본부), 황현주 인천지역본부장을 비롯해 LSA인터내셔널 이명석 대표이사 사장 및 주요 임직원들이 참석했다.
ISO45001은 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 안전보건관리 분야 최고 수준의 국제인증이다. 안전보건경영시스템 구축과 적정성, 효율적 운영 여부 등의 심사를 모두 통과해야 한다. 근로자의 근무 환경을 안전하게 조성하기 위한 관리 체계 역시 구축하고 있어야 한다.
LSA인터내셔널은 자사 운영 중인 물류센터 및 서울사무소의 포워딩 및 운송업무 서비스에 대한 ISO45001 인증을 획득함으로써 사업장 운영 전반에 관한 국제표준 요구사항의 적합성을 입증받았다.
앞서 LSA인터내셔널은 2023년부터 본격적인 종합물류업무를 시작했다. 인천 중구 내항로150번지에 건축면적 기준 약 1만평 규모의 대규모 창고 등을 운영 중이다. 국내 운송 및 국제 물류업무를 더욱 확대하고자 지난해 1월 서울사무소를 열었다.
이 대표이사는 “그동안 각 사업장별 안전보건경영시스템에 대한 높은 개선 의지를 가지고 관련 법령 준수를 위한 체계적인 관리 활동을 진행했다”며 “앞으로도 현장에 안전보건 리스크 사전 예방과 내부점검체계 강화, 전 임직원 대상 안전의식제고 교육 등 다양한 안전보건경영 관련 개선 활동을 지속 추진하겠다”고 말했다.
