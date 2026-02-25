LSA인터내셔널, 안전보건경영 국제표준 ‘ISO45001’ 획득

25일 LSA인터내셔널 서울사무소에서 열린 인증서 수여식에서 한국표준협회 이경근 경영품질원장(왼쪽에서 두번째), LSA인터내셔널 이명석 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. LSA인터내셔널 제공

이 대표이사는 “그동안 각 사업장별 안전보건경영시스템에 대한 높은 개선 의지를 가지고 관련 법령 준수를 위한 체계적인 관리 활동을 진행했다”며 “앞으로도 현장에 안전보건 리스크 사전 예방과 내부점검체계 강화, 전 임직원 대상 안전의식제고 교육 등 다양한 안전보건경영 관련 개선 활동을 지속 추진하겠다”고 말했다.