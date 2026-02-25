‘소통에 진심’ 부천시, 현장서 답 찾고 시민 불편 해소

영톡스 클럽 행사. 부천시 제공

시는 2024년부터 소통담당관 부서를 신설하고 ‘현장에서 답을 찾는다’는 기조 아래 소통 프로그램 유형을 세분화해 운영하고 있다.

특히 시는 소통 과정에서 접수된 교통, 환경, 안전, 보행환경, 공원·광장 관리 등 시민 생활과 밀접한 분야의 건의 사항이 끝까지 해결까지 될 수 있도록 노력하고 있다. 시는 지난해 접수된 건의사항 중 85.5%를 처리 또는 건의자에게 답변해 종결했다. 남은 건의사항에 대해서는 관련 부서 검토 등 후속 조치를 진행 중이다.

시는 올해 문턱을 낮춘 소통 기조를 더욱 강화한다. 지난해에 이어 갈등 민원이 집중된 지역에 직접 찾아가 관계 기관과 시민이 함께 해결 방안을 논의하는 ‘틈만나면, 현장속으로’를 지속 운영하고 ‘부천톡톡’ 견학 프로그램도 확대해 시민이 시정 운영과 정책 결정 과정을 직접 살펴보고 참여할 수 있도록 할 계획이다.