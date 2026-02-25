법원행정처장 “사법개혁 숙의 과정서 사법부 의견 반영돼야”
박영재 법원행정처장이 25일 열린 전국 법원장회의에서 “현재 국회 본회의에 상정된 ‘사법제도 개편 3법’에 대한 숙의 과정에서 재판을 직접 담당하는 사법부의 의견이 반영될 필요가 있다”고 말했다.
대법원은 이날 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 전국 법원장 회의를 열었다.
더불어민주당 등 야권 중심으로 추진중인 법왜곡죄·재판소원법·대법관 증원 등 이른바 사법개혁 3개 법안에 대한 국회 본회의 처리가 임박해지자, 대응 방안을 논의하기 위해 긴급 임시 회의를 소집한 것이다.
전국 법원장회의는 대법원 규칙에 근거를 둔 사법행정사무와 관련해 대법원장 또는 법원행정처장이 올린 안건을 논의해 자문을 하는 고위 법관 회의체다.
매년 12월 정기회를 갖지만, 필요에 따라 임시회를 열 수 있다. 이날 임시회는 사법개혁 3법 처리가 임박하면서 지난해 12월 이후 두 달 만에 소집됐다.
민주당은 국회 법제사법위원회를 통과한 사법개혁 3법을 이날부터 본회의에 상정해 처리할 방침이다.
