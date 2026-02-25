파주시, 취약계층가구에 난방비 5만원 긴급 지원
경기 파주시는 동절기 취약계층의 난방비 부담을 덜기 위해 지역 내 기초생활수급자 및 차상위계층 1만6000여 가구에 난방비를 긴급 지원한다고 25일 밝혔다.
난방비는 도비(경기도 재해구호기금) 8억4315만원을 투입해 지난 2월 4일 기준 파주시 지역 내 기초생활수급대상자 및 차상위계층 가구에 대해 지원된다. 단, 시설수급자 및 이미 난방비를 지원받은 노인·장애인 가구는 제외된다.
기존에 현금 복지급여를 받고 있는 가구는 별도의 신청 없이 활용 중인 복지급여 계좌로 지급되며, ‘압류방지 통장 사용’ 및 ‘현금 복지급여 미수급’ 가구 등 계좌 확인이 필요한 가구는 개별적으로 계좌를 파악한 후 지급될 예정이다. 신청은 주소지 관할 행정복지센터에 신분증, 통장 사본을 가지고 방문하거나 전화로 하면 된다.
김영희 시 복지지원과장은 “겨울철 난방비 인상으로 부담이 큰 안전 취약계층에 난방비를 신속히 지급하겠다”라며 “앞으로도 취약계층에 실질적인 도움이 될 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사