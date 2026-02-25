TK통합법 보류 책임공방 가열…대구·경북은 “끝까지 노력”
대구·경북 행정통합 특별법(이하 TK통합법)이 어렵지 않게 국회 본회의 문턱을 넘을 것이라는 예상과 달리 법제사법위원회에서 보류되면서 대구·경북이 들끓고 있다. 대구시와 경북도가 입장 표명을 자제하며 끝까지 설득하겠다는 뜻을 밝히고 있지만 짙게 드리운 먹구름이 걷힐지는 미지수다.
25일 대구시·경북도, 지역 정치권에 따르면 TK통합법이 전날 국회 법사위에서 보류 판정을 받았다. ‘국민의힘 지도부와 대구시의회 반대’가 보류 이유로 제시됐다. 두 광역단체는 특별법 통과를 전제로 이후 절차를 논의 중인 상황에서 보류라는 뜻밖의 상황을 맞았다.
대구시와 경북도는 당혹감을 감추지 못하면서도 끝까지 최선을 다할 것이라며 애써 마음을 다잡고 있다. 이철우 경북도지사는 자신의 SNS를 통해 “이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무로 정쟁으로 멈출 시간이 없다”며 “아직 끝나지 않았기 때문에 마지막까지 설득할 것”이라고 밝혔다.
대구시도 임시국회가 끝날 때까지 설득에 나설 방침이다. 대구시 관계자는 “임시국회가 다음 달 3일 종료되기 때문에 아직 시간이 남아 있다”며 “특별법 제정이 최종적으로 무산된 것은 아니기 때문에 끝까지 상황을 지켜보면서 특별법 통과에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
현재 형식적으로 보류된 상태지만 국회 본회의 기간 다시 논의될 여지는 남아있다. 하지만 대구시의회가 막판에 TK통합법에 의문을 제기한 것은 법안에 재정지원을 담보하는 조항과 핵심 특례 등이 빠졌다고 판단했기 때문이다. 앞서 지역 일부 국회의원들 역시 법안 통과에 찬성하면서도 법안 특례가 부실하다는 점을 지적했다. 여야가 TK통합법 이외에도 다른 법안들로 극심하게 대치하고 있는 상황에서 정부와 여당이 대구·경북과 야당의 주장을 들어주기 어려울 것이라는 관측이 지배적이다.
지역에서는 보류 상황을 놓고 책임 공방이 가열되고 있다. 국민의힘 대구지역 국회의원들은 여당의 책임이라고 주장했다. 이들은 전날 밤 공동 성명에서 “전남·광주 통합법안은 신속히 처리하고 대구·경북 통합법안은 보류한 것은 형평성과 공정의 원칙에 정면으로 배치되는 것”이라며 “즉각 법사위에서 재논의해 본회의에 상정해야 한다”고 목소리를 높였다.
국힘 내부에서는 갈등 기류도 읽힌다. 국힘 지도부 반대설을 놓고 갑론을박이 있었던 것으로 알려졌으며 국힘에서 사실무근이라고 해명하며 사태 수습에 나섰다. 지역에서는 TK의원과 당 지도부간 엇박자가 이번 사태를 만들었다는 비판도 나온다.
대구시의회 책임론도 지역에서 확산되고 있다. 대구시의회는 지난 23일 시의회 앞에서 ‘권한 없는 졸속 행정통합 강행 반대’ 기자회견을 열었다. 대구시의회는 행정통합의 대의에는 절대적으로 공감하지만 졸속 통합에는 반대한다는 입장을 밝히며 20조원 재정 지원 약속과 명시, 의원 정수 비대칭 문제 해결 등을 요구했다. 대구시의회는 성명 발표가 여당에 법안을 보류하는 빌미를 제공했다는 비판에 직면했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
