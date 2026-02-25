대전충남 행정통합법 보류에 여야 ‘네 탓 공방’

김태흠 충남지사가 25일 충남도청에서 기자회견을 열고 대전·충남 행정통합 특별법안의 본회의 상정이 무산된 것에 대한 입장을 밝히고 있다. 충남도 제공

이장우 대전시장도 이날 기자회견을 통해 “민주당 의원들은 당초 행정통합에 대한 관심 없이 1년 동안 묵묵부답으로 시간을 낭비했다”며 “그러다 연말 대통령 기자회견 이후 갑자기 찬성하면서 통합의 주도자인 것처럼 나선 것은 ‘꼴불견’”이라고 지적했다.

더불어민주당 충남도당 위원장과 당원들이 25일 충남도청에서 기자회견을 열고 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장을 규탄하고 있다. 더불어민주당 충남도당 제공

시간이 많지 않다. 꼼수로 반대할 게 아니라 함께 힘을 모아야 한다”고 호소했다.