대전충남 행정통합법 보류에 여야 ‘네 탓 공방’
대전·충남 행정통합 특별법안의 본회의 상정이 무산되면서 여야의 책임 공방이 이틀째 이어지고 있다.
김태흠 충남지사는 25일 충남도청에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령이 이번 법안 보류가 시도의회의 탓인 양 말하는 것도 참으로 편리한 유체이탈 화법이자 무책임한 책임 전가”라며 “‘통합시계’를 조금 늦추는 한이 있더라도 올바른 방향으로 가야 한다”고 말했다.
김 지사는 이어 “통합법안 보류 이후 정부 여당의 주요 인사들이 책임을 전가하는 데 급급하다”며 “시간에 쫓겨 졸속법안을 만들어 놓고 국민적 동의를 얻지 못하자 희생양을 찾자 나선 듯하다”고 비판했다.
이장우 대전시장도 이날 기자회견을 통해 “민주당 의원들은 당초 행정통합에 대한 관심 없이 1년 동안 묵묵부답으로 시간을 낭비했다”며 “그러다 연말 대통령 기자회견 이후 갑자기 찬성하면서 통합의 주도자인 것처럼 나선 것은 ‘꼴불견’”이라고 지적했다.
국민의힘 소속 대전 지역 구청장들도 “주민 동의 없는 통합은 성공할 수 없다”며 환영 입장을 밝혔다. 이들은 이날 공동 입장문을 통해 “법사위의 유보 결정은 충분한 논의와 사회적 합의를 요구해 온 시민 판단이 반영된 결과”라며 “속도보다 중요한 것은 절차적 정당성과 주민 동의”라고 강조했다.
대전환경운동연합도 “행정통합 특별법 처리가 부결된 것은 다행스러운 결정”이라며 “통합은 속도의 문제가 아니라, 지속가능성과 민주적 정당성의 문제”라고 밝혔다.
반면 지역 정치권에서는 통합 특별법안 상정이 보류된 데 대해 국민의힘 소속 지방자치단체장 책임론을 띄웠다.
더불어민주당 대전시당은 이날 대전시의회에서 기자회견을 열고 이장우 대전시장과 김태흠 지사에 대해 “역사가 심판할 것”이라고 비판하며 사퇴를 촉구했다. 당원들은 “이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 충청권의 생존이 걸린 특별법을 당리당략과 정치적 계산에 따라 사장시켰다”고 비판했다.
더불어민주당 충남도당 역시 “김태흠 지사와 이장우 시장은 지방소멸이라는 위기 앞에서 정치적 계산에만 몰두했다”며 “충남과 대전의 미래를 자신들의 정치적 계산에 희생시키지 말라”고 경고했다.
박범계(대전 서구을) 의원은 “민주당은 어떤 경우에도 포기하지 않겠다”며 “대전의 연구성과와 충남의 제조산업 인프라가 만나면 대한민국의 새로운 성장동력을 만들 수 있다. 지역의 미래를 넘겨주지 않겠다”고 말했다. 장철민(대전동구) 의원은 “지역의 미래를 생각한다면 답은 분명하다”며 “시간이 많지 않다. 꼼수로 반대할 게 아니라 함께 힘을 모아야 한다”고 호소했다.
장종태(대전 서구갑) 의원은 “국회 법사위에서 통합 특별법 처리가 끝내 무산됐다. 발목을 잡은 주역은 이장우 시장과 김태흠 지사”라며 “‘통합만이 살길’이라고 외칠 땐 언제고, 법안이 코앞에 다다르자 ‘졸속’이라며 태도를 바꿨다”고 지적했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사