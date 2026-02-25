李 대통령 “열성 지자체 지원 검토”…무주 ‘자체 기본소득’ 주목

李 대통령 “열성 지자체 지원 검토”…무주 ‘자체 기본소득’ 주목
공모 탈락 후 연 80만원 자체 지급 추진
연 182억원 소요…군 재정 부담 변수
농어촌 기본소득 시범사업 공모에서 탈락한 전북 무주군의 ‘자체 기본소득’ 추진을 두고 정부 지원 여부가 쟁점으로 떠올랐다. 이재명 대통령이 국무회의에서 무주 사례를 직접 거론하며 추가 지원 검토를 지시하면서다.
이 대통령은 24일 국무회의에서 농어촌 기본소득 시범사업 지역의 인구 증감 분석 보고를 받은 뒤 “시범사업 공모에서 떨어졌지만 군 예산으로 자체 추진한다는데 이런 곳은 억울할 수 있다”고 말했다.
이어 “추경 여부와 관계없이 열성 있는 지자체는 지원 대상에 포함하는 방안을 검토하라”고 지시했다.
그러면서 “수도권에서 멀수록 지원을 늘린다는 원칙에 맞춰 중앙 지원을 차등화하는 방안도 보완할 필요가 있다”고 밝혔다. 다만 “당장 쉽지는 않겠지만 길게 보고 대비해야 한다”고 언급했다.
25일 농림축산식품부에 따르면 정부는 인구 감소지역 69개 군을 대상으로 공모를 실시해 49개 군이 신청했고, 이 가운데 10개 군을 최종 선정했다. 전북에서는 순창군과 장수군이 포함됐으며 무주군은 제외됐다.
시범사업은 2026~2027년 2년간 해당 지역 주민에게 월 15만원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 방식으로, 국비 40%, 시·도비 30%, 군비 30%를 분담한다.
무주군은 정부 지원 대상에서 빠지자 자체 재원으로 ‘무주형 기본소득’을 추진하기로 했다. 올해 3월부터 군에 주민등록을 두고 실제 거주하는 군민에게 소득·자산과 관계없이 1인당 연 80만원의 무주사랑상품권을 지급할 계획이다. 2026년 1월 기준 무주군 인구는 2만2777명으로, 연간 소요 예산은 약 182억원 규모다.
군 단위 기초자치단체가 보편적 기본소득을 전액 자체 재원으로 도입하는 것은 이례적이다. 182억원은 군 재정 여건을 감안하면 적지 않은 규모로, 중앙정부 지원 여부가 사업 지속성의 변수로 꼽힌다.
무주군은 최근 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의를 마무리했다. 군은 지방소멸 대응과 주민 생활 안정이라는 정책 목적을 강조하고 있다.
무주군 관계자는 “지방소멸 대응 차원의 정책 실험”이라며 “정부 차원의 지원이 이뤄질 경우 지속성과 확장성이 커질 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사