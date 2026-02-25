“대상자 없으면 상(賞) 안 준다”…5년 만에 주인 찾은 독서문화상

새마을문고 중앙회 ‘올해의 독서문화상’에 경북 칠곡군지부 김명신 회장 수상

김명신 회장은 “휴게소와 유치장처럼 책이 소외됐던 공간에 독서문화를 심고 싶었다”고 말했다. 칠곡군 제공



최근 5년간 수상자를 내지 않았던 새마을문고 중앙회가 수여하는 최고 권위의 상이 다시 주인을 찾았다. 대상자가 없으면 시상하지 않는 ‘올해의 독서문화상’이 5년 만에 새마을문고 경북 칠곡군지부 김명신 회장을 선택했다.



독서문화상은 독서문화 발전에 뚜렷한 성과가 있을 때만 수여된다. 형식적인 연례 시상이 아니라 문화상위원회의 엄격한 심의를 거쳐 결정된다. 올해 시상식은 성남 새마을중앙회에서 열렸으며 김 회장은 부상과 상금 100만원을 받았다.



수상의 배경은 명확하다. 김 회장은 ‘책이 닿지 않던 공간’을 독서 공간으로 바꿨기 때문이다.



경부고속도로 상행선 칠곡휴게소에 조성된 ‘아이사랑 도서관’이 대표적이다. 이곳에는 어린이 도서 3000권이 비치돼 있고 그중 2000권은 새마을문고 칠곡군지부 회원들이 직접 기증했다.



운영 방식은 파격적이다. 대출 기록도 반납 기한도 없다. 누구나 읽고 가져갈 수 있으며 다 읽은 책은 다시 꽂거나 다른 책으로 채워 넣으면 된다. 휴게소라는 이동 공간 특성에 맞춰 ‘의무 반납’이 아닌 ‘자율 순환’구조로 설계했다. 분류·진열·사후 관리까지 회원들이 맡고 있다.



이 모델은 한국도로공사 대구경북본부와 협약을 통해 포항·영천·건천 등 경북권 고속도로 휴게소로 확산됐다. 고속도로라는 독서 사각지대에 상시 독서 공간을 만든 사례로 꼽힌다.



가장 상징적인 시도는 누가 뭐래도 칠곡경찰서 유치장이다. 김 회장은 경찰서와 협약을 맺고 600권 규모의 ‘작은 문고’를 설치했다. 유치인과 경찰관이 책을 통해 정서적 안정을 얻을 수 있도록 위안과 성찰을 주는 도서를 중심으로 구성했다. 회원들이 직접 방문해 도서를 교체·관리하고 있다.



김종철 새마을문고중앙회장은 “현장을 찾아가 보면 실제로 아이들이 책을 읽고 있는 모습을 볼 수 있다”며 “이 같은 시도가 전국으로 확산되길 기대한다”고 말했다.



김 회장은 “휴게소와 유치장처럼 책이 소외됐던 공간에 독서문화를 심고 싶었다”며 “회원들과 함께 만든 성과”라고 말했다.



김 회장은 올해 휴게소 이용객 대상 ‘책 나눔’ 활동과 왜관 시내버스정류장에 마음 치유 도서를 비치하는 사업도 추진한다. 고속도로와 유치장에 놓인 책장이 생활 속 독서 확산의 거점으로 자리 잡고 있다.



칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



