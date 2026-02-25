경기도, 의정부·양주 등 4개 시·군에 근로복지기금 확대

경기공동근로복지기금 3·4호 조성

중소기업 160곳·1880명 노동자 수혜

경기공동근로복지기금 3호 업무협약. 경기도 제공

양주를 시작으로 의정부, 동두천·연천까지 확산된 이번 협약이 경기북부 노동복지 안전망을 한층 두텁게 만드는 계기가 될 것이다. 도는 시

군, 기업과 긴밀히 협력해 공동근로복지기금이 현장에 안착하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.