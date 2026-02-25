경기도, 의정부·양주 등 4개 시·군에 근로복지기금 확대
경기공동근로복지기금 3·4호 조성
중소기업 160곳·1880명 노동자 수혜
경기도가 의정부와 양주·동두천·연천에 ‘경기공동근로복지기금’을 추가 조성해 중소기업 노동자에게 연 최대 120만원의 복지비를 지원한다.
경기도는 중소기업 노동자의 복지 향상과 대·중소기업 간 격차 완화를 위해 ‘경기공동근로복지기금’ 3호와 4호를 각각 조성한다고 25일 밝혔다. 3호는 의정부, 4호는 양주·동두천·연천을 대상으로 한다.
도는 지난 24일 의정부문화역 이음에서 3호 기금 조성 업무협약을 체결했으며, 오는 27일에는 양주 경기섬유지원센터에서 4호 기금 조성 업무협약을 진행할 예정이다. 협약에는 의정부시, 양주시, 동두천시, 연천군, 의정부고용노동지청, 경기북부상공회의소, 참여 중소기업 노사 대표 등이 참석한다.
지원 대상은 3호의 경우 의정부시 41개 중소기업 노동자 438명, 4호는 양주·동두천·연천 3개 시·군 41개 기업 노동자 461명이다. 이번 3·4호 조성으로 도내 5개 시·군, 160여개 중소기업, 1880여명의 노동자가 공동복지기금 혜택을 받게 된다.
경기공동근로복지기금은 지자체와 기업이 공동으로 기금을 조성하면 고용노동부가 일정 범위 내에서 추가 지원하는 구조로 운영된다. 이를 재원으로 참여 기업 노동자에게 복지비를 지급한다. 기금은 2026년부터 5년간 운영되며, 도와 시는 3년간 출연하고 기업은 5년간 참여해 노동자 1인당 연 최대 120만원 수준의 복지 지원을 목표로 한다.
도는 지난해 양주에 1호 기금을 조성한 데 이어 올해 2월 화성에 2호를 출범시켰으며, 이번 3·4호를 통해 상대적으로 경영 여건이 어려운 경기북부권으로 사업을 확대했다. 이번 기금 지원을 통해 경기침체와 경영 부담 속에서도 중소기업이 고용을 안정적으로 유지할 수 있는 토대가 될 것으로 도는 기대하고 있다.
김도형 도 노동국장은 “경기공동근로복지기금은 중소기업 노동자의 삶의 질을 높이는 실질적인 정책수단”이라며 “지난해 양주를 시작으로 의정부, 동두천·연천까지 확산된 이번 협약이 경기북부 노동복지 안전망을 한층 두텁게 만드는 계기가 될 것이다. 도는 시·군, 기업과 긴밀히 협력해 공동근로복지기금이 현장에 안착하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사