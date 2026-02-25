MS 게이밍 아샤 샤르마 CEO 취임 “콘솔은 뿌리, 철수설 없다”
마이크로소프트 게이밍(Xbox)의 새로운 수장으로 부임한 아샤 샤르마(Asha Sharma)가 콘솔 하드웨어 철수설을 정면으로 반박했다.
25일 외신에 따르면 샤르마 CEO는 취임 직후 사내 서신을 통해 “엑스박스의 모든 경험은 콘솔에서 시작된다”며 하드웨어가 브랜드 뿌리임을 재차 강조했다.
38년 동안 엑스박스를 이끌어온 필 스펜서의 뒤를 이은 샤르마 CEO는 최근 하드웨어 판매 부진과 멀티 플랫폼 확장 전략으로 인해 흔들리던 팬덤의 신뢰를 회복하겠다고 했다.
샤르마 CEO는 이를 엑스박스로의 귀환(Return of Xbox)이라 정의하며 초창기 브랜드를 상징했던 반골 정신(Renegade Spirit)을 복원하겠다는 의지를 천명했다.
AI 전문가 출신인 그는 “영혼 없는 AI 결과물(Slop)로 생태계를 채우지 않겠다”고 밝혔다.
취임 후 샤르마 CEO는 매트 부티(Matt Booty)를 최고 콘텐츠 책임자(CCO)로 승진시켜 게임 제작의 전문성을 강화하는 조직 개편을 단행했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사