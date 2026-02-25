김관영 “2030년 유니콘 1곳 배출”…전북 ‘1조 벤처펀드’ 창업 전략
비수도권 최대 1조 벤처펀드 토대
상장사10곳·TIPS 100곳 육성
글로벌·AI기반 창업 생태계 구축
전북특별자치도가 2030년까지 유니콘 기업 1곳, 2029년까지 상장사 10곳, 2028년까지 TIPS(기술창업 인큐베이터 프로그램) 기업 100곳을 육성하겠다는 창업 전략을 발표했다. 비수도권 최대 규모인 1조원 벤처펀드를 토대로 창업·투자 생태계를 자생 구조로 전환하겠다는 계획이다.
김관영 전북지사는 25일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북을 ‘하이퍼 창업도시’로 도약시키겠다”고 밝혔다.
전북은 그동안 수도권에 집중된 벤처 투자 구조 속에서 자본과 인재 집적의 한계를 지적받아 왔다. 도는 이를 극복하기 위한 성장 전략으로 ‘1:10:100’ 목표를 제시했다. 1조원 규모 벤처펀드를 활용해 민간 자본 중심의 직접 투자와 회수 수익 재투자를 병행하는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.
우선 2028년까지 350억원 규모 ‘스타트업 파크’를 조성하고, 전주(2023년)·익산(2026년)·군산(2028년)으로 이어지는 창업 거점 네트워크를 확장한다. 14개 시·군에 분산된 지원 기능을 통합하는 AI 기반 맞춤형 창업지원 플랫폼도 연내 가동할 예정이다.
글로벌 네트워크 확대도 추진한다. 지난해 비수도권 최초로 전주 덕진구 만성동에 개소한 글로벌창업이민센터를 기반으로 2027년 ‘글로벌 스타트업 센터’ 구축을 추진한다. 해외 창업 인재 유치를 위한 정착 지원과 사업화 자금, TIPS 연계 프로그램도 병행한다.
성장 단계 기업 지원도 강화한다. 피지컬 AI 특화 트랙을 포함한 ‘전북형 TIPS 트랙’을 운영하고, TIPS 이후 자금 공백을 보완하는 ‘AFTER TIPS 펀드’를 조성한다.
이와 함께 5000억원 규모 ‘유니콘 엔진 펀드’를 조성해 스케일업 단계 기업에 집중 투자한다. IPO 실적이 우수한 운용사에 차기 펀드 결성 우선권을 부여하는 제도도 도입할 방침이다.
김 지사는 “전북에서 출발한 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 성장 단계별 지원 체계를 완성하겠다”고 말했다.
