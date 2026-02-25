[속보] 트럼프 “이란, 3만2000명 죽였다…핵무기 가져선 안돼”
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 연방의회에서 진행한 국정연설에서 이란 정권이 반정부 시위를 제압하기 위해 최소 3만2000명을 살해했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 군사력도 사용할 수 있다고 재차 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 연설에서 이란에 대해 “우리는 그들과 협상하고 있다. 그들은 합의를 타결하기를 원하지만 우리는 아직 ‘우리는 절대 핵무기를 보유하지 않겠다’는 비밀 단어(secret words)를 듣지 못했다”고 말했다.
이어 트럼프 대통령은 “나는 이 문제를 외교로 해결하는 것을 선호한다. 난 결코 세계의 최대 테러 후원국이 핵무기를 보유하는 것을 허용하지 않겠다. 어느 국가도 미국의 결의를 의심해서는 안 된다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 이란이 이미 유럽과 해외 미군 기지를 위협할 수 있는 미사일을 개발했다고 말했다. 또한 곧 미국 본토에 도달할 수 있는 미사일을 개발하려고 하고 있다고 주장했다.
트럼프 대통령은 “대통령으로서 난 가능할 때마다 평화를 추구하겠지만, 그럴 필요가 있을 경우에는 미국을 겨냥한 위협에 맞서기를 절대 주저하지 않겠다”고 강조했다.
트럼프 행정부는 이란에 핵무기 개발 중단을 요구하고 있다. 오는 26일 제네바에서 미국과 이란 간의 후속 협상이 열린다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사