가짜 발주로 회삿돈 27억 빼돌린 대기업 직원 징역 7년

입력:2026-02-25 12:51
수정:2026-02-25 13:18
허위발주 뒤 대금 가족 소유 업체로


가짜 발주를 한 뒤 자재 대금을 빼돌리는 방법으로 회사 돈 수십억원을 가로챈 대기업 직원에게 징역 7년형이 선고됐다.

광주지법 형사12부는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임), 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A씨(54)에게 징역 7년을 선고했다고 25일 밝혔다.

대기업 광주 사업장에서 발주 업무를 담당해 온 A씨는 2021년 10월부터 2024년 11월 사이 43차례에 걸쳐 실제 거래가 없는 물품 대금을 지급하는 방식으로 회사에 총 27억원의 손해를 끼친 혐의로 기소됐다.

A씨는 협력업체에 지급된 27억원 중 세금 약 2억1000만원을 제외한 24억9000여만원을 배우자가 대표로 등재된 제조업체를 통해 돌려받았다.

A씨는 내부 시스템에서 자재 재고 수량을 임의로 변경할 수 있는 권한을 가지고 있었고, 회사가 자재 실물 수량을 정밀하게 파악하지 않는 점을 이용한 것으로 조사됐다.

재판부는 “범행으로 취득한 이익을 분양권 매수, 상가 계약, 고가의 자동차 리스비 등 용도로 소비했다. 피해도 전혀 회복하지 않았다”라고 양형 이유를 밝혔다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

