봉화 은어축제…“정서와 생태 자원 결합한 문화 콘텐츠 집약체”
‘2025 제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상 시상식’에서 ‘글로벌 명품 부문 대상’ 수상
경북 봉화군은 봉화은어축제가 ‘2025 제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상 시상식’에서 ‘글로벌 명품 부문 대상’을 받았다고 25일 밝혔다.
한국축제콘텐츠협회는 매년 전국 지역 축제를 종합적으로 평가해 시상하고 있다.
지난해 열린 봉화은어축제는 ‘전통과 현대의 조화로운 융복합’을 통해 축제 콘텐츠의 패러다임을 전환했다는 평가를 받았다.
새로 도입한 야간 특화 프로그램인 전통 낙화놀이는 정적인 한국 미학의 정수를 선보이며 축제의 심미적 가치를 높이고 야간 관광의 외연을 획기적으로 확장했다는 평가를 받았다.
또 지역 상권과 유기적인 연계를 도모한 ‘스타 마켓투어’와 주민 참여형 거버넌스인 ‘은벤져스 서포터즈’ 운영은 상생과 공익적 책무를 실현한 모범 사례로 꼽혔다.
봉화군 관계자는 “봉화은어축제가 단순한 유희의 장을 넘어 세계 보편적 정서와 지역 고유의 생태 자원을 결합한 문화 콘텐츠의 집약체로 성장했다”고 말했다.
