옥태훈, 뉴질랜드오픈 한국인 첫 우승 도전…“디오픈 출전권 탐난다”
한국 선수 총 12명 출전
지난해 KPGA투어 제네시스 대상 수상자 옥태훈(28·금강주택)이 뉴질랜드에서 한국인 첫 우승에 도전한다.
현지 시간으로 26일부터 3월 1일까지 나흘간 뉴질랜드 퀸즈타운의 밀브룩 리조트 코로넷코스(파71·6936야드)와 리마커블스코스(파71·6784야드)에서 열리는 제105회 뉴질랜드 오픈(총상금 200만 뉴질랜드 달러)이 출격 무대다.
이 대회는 아시안투어와 호주투어 공동 주관으로 열린다.
이 대회에는 옥태훈을 비롯해 문도엽(35·DB손해보험), 김홍택(33·DB손해보험), 김비오(36), 허인회(39·금강주택), 신상훈(28), 강윤석(40·한국결제인증), 홍순상(45), 이성호(39·이상 다누), 김학형(34), 이동민(41·대선주조), 최찬(29·대원플러스그룹), 루크 권(32) 등이 출전한다.
이번 대회 상위 1명에게 작년과 마찬가지로 오는 7월에 열리는 메이저 대회 ‘디오픈 챔피언십’ 출전권이 부여된다.
옥태훈은 “지난해 출전 경험을 바탕으로 더 좋은 성적을 낼 수 있을 것이라 생각한다”며 “상위 1명에게는 ‘디오픈 챔피언십’ 출전 자격이 부여돼 큰 동기부여가 된다. 매 순간 집중해서 플레이해 꼭 우승할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다.
한편 뉴질랜드 오픈에서 한국 선수 역대 최고 성적은 2023년 대회 때 엄재웅(36·우성종합건설)이 기록한 준우승이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사