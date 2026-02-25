최경주재단-SK텔레콤, 2026년 꿈나무 증서 수여식 개최…“나눔은 나눌수록 커진다”

2009년부터 저소득 청(소)년 335명 장학금 지원

장학금 및 인성교육, 네트워킹 등 지원 프로그램

전문역량과 인성 두루 갖춘 미래 인재 육성이 목표

최경주재단은 지난 24일 서울 서대문구 연세대학교 동문회관에서 50여명의 장학생과 관계자들이 참여한 가운데 ‘2026년도 최경주재단꿈나무 증서수여식’을 개최했다. 수여식을 마친 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 최경주재단

지난 24일 서울 서대문구 연세대학교 동문회관에서 50여명의 장학생과 관계자들이 참여한 가운데 열린 ‘2026년도 최경주재단꿈나무 증서수여식’에서 골프 꿈나무들과 올 시즌 선전을 다짐하며 파이팅을 외치고 있는 최경주이사장(가운데). 최경주재단 을 개최했다. 수여식을 마친 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 최경주재단

지난 24일 서울 서대문구 연세대학교 동문회관에서 열린 ‘2026년도 최경주재단꿈나무 증서수여식’에서 장학 꿈나무들과 포즈를 취하고 있는 최경주이사장(가운데). 최경주재단

지난 24일 서울 서대문구 연세대학교 동문회관에서 50여명의 장학생과 관계자들이 참여한 가운데 열린 ‘2026년도 최경주재단꿈나무 증서수여식’에서 꿈나무들에게 격려사를 하고 있는 최경주재단 최경주이사장. 최경주재단

어려운 환경 속에서도 골프와 학업에 재능을 가진 청소년들이 미래를 향한 꿈과 희망을 펼칠 수 있도록 장학 꿈나무 사업을 펼치고 있다.

이번 행사에서는 졸업꿈나무 3명(장학2명, 골프 1명)에 대한 수료 증서 수여와 2026년 신규 선발 꿈나무 10명(장학 7명, 골프 3명)에 대한 장학증서 수여, 오리엔테이션 및 장학생 네트워킹 순서로 이어졌다. 재단은 장학생들에게 격려를 전하고 장학생 자격을 공식 부여하는 시간을 가졌다.

이날 행사에는 후배들을 격려하기 위해 졸업생 꿈나무들도 함께 했다. 사회 여러 분야에 진출해 왕성한 활동을 하고 있는 졸업생들은 후배들의 멘토 역할을 마다하지 않고 있다. 이들은 이날 행사에서 축가로 재단과 이어온 인연과 감사의 마음을 전했다.