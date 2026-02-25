‘KeSPA 대학생 리더스’ 18기 모집
한국e스포츠협회가 2026년 활동할 ‘KeSPA 대학생 리더스’ 18기를 25일부터 모집한다.
KeSPA 대학생 리더스는 2014년부터 운영해 온 업계 최장기 대학생 e스포츠 대외활동이다. e스포츠 산업에 관심 있는 대학생에게 현장 취재 경험과 연계 교육을 제공해 왔다.
현재까지 총 157명이 수료했다. 지난 17기에는 약 12대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 5명이 약 7개월간 e스포츠 콘텐츠 제작, 콘텐츠 기획 교육, 명사 강연, 현장 취재 등 다양한 프로그램에 참여했다.
KeSPA 대학생 리더스 18기는 e스포츠 연간 일정을 반영해 3월 말 발대식을 시작으로 10월까지 약 7개월간 운영된다. 리더스는 격주로 e스포츠 콘텐츠를 제작하고, 협회 주최 대회와 주요 e스포츠 대회를 취재·홍보하는 역할을 맡는다.
또한 기사·카드뉴스 작성법 교육과 명사 강연 등 다양한 역량 강화 프로그램에도 참여한다. 특히 이번 18기는 영상 중심 단일팀으로 운영된다. 팀 프로젝트를 기반으로 기획부터 촬영·편집까지 역할을 분담해 콘텐츠 완성도를 높일 예정이다.
협회는 선발된 리더스에게 콘텐츠 제작에 따른 소정의 고료와 프로젝트 활동비를 지원한다. 성실히 활동을 수료자에게는 수료증과 기념품이 제공된다. 이 중 우수 수료자에게는 우수상과 부상이 수여되며, 향후 협회 지원 시 서류전형 가산 혜택이 주어진다.
KeSPA 대학생 리더스는 e스포츠 리그 및 산업에 관심 있는 대학생(재·휴학생)이라면 누구나 지원할 수 있으며, 글쓰기, 영상·이미지 제작, 외국어 활용 능력이 우수한 자를 우대한다.
지원 희망자는 네이버 폼(naver.me/GKInKcd8)을 통해 지원서를 작성한 뒤, 본인이 제작한 e스포츠 관련 콘텐츠 1부(형식 자유)를 함께 제출하면 된다. 모집 마감은 다음 달 8일 자정까지다.
