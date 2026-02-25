신생아 옆에서 담배 피운 산후도우미…담뱃재로 발각
민간업체 소속 산후도우미가 신생아 옆에서 흡연하다 적발됐다.
충남에 사는 30대 A씨가 고용한 산후도우미가 출근 이틀 만에 집 안에서 흡연을 하다 발각됐다고 JTBC ‘사건반장’이 24일 보도했다. A씨의 아이는 지난 1월 말 태어난 신생아였다.
보도에 따르면 A씨는 출산 전 지인 소개로 일을 잘하기로 입소문 난 산후도우미를 추천받았다. 그는 전국에 수십 개 지점을 둔 업체 소속으로, 예약이 어려울 정도로 평판이 좋았다고 한다.
근무 이틀째 날 A씨 부부가 아이를 산후도우미에게 맡긴 채 방에서 휴식을 취하다 외출한 동안 일이 벌어졌다. 다음 날 새벽 A씨는 싱크대 냄비 뚜껑 위에서 담뱃재를 발견했다. A씨는 “새벽 1시쯤 주방에 들어갔다가 냄비 뚜껑 위 재가 떨어져 있는 것을 봤다”며 “손으로 눌러보고 냄새를 맡아보니 담배 냄새가 났다”고 말했다.
A씨 부부가 홈캠을 확인한 결과 영상에는 산후도우미가 주방 후드 근처에서 흡연하는 장면이 포착됐다. 무려 4차례나 담배를 피운 것으로 확인됐다. 심지어 흡연하고도 손을 씻지 않은 채 아이에게 우유를 주거나 기저귀를 갈아주며 아이를 만지기도 했다.
산후도우미는 “한 달가량 손주를 돌봐줬는데 너무 스트레스 받았고 힘든 일이 겹쳤다”며 “담배 피운 날은 점심에 약을 먹으려고 가방에서 약을 꺼내는데 담뱃갑이 보여 순간의 유혹을 떨치지 못했다”고 해명한 것으로 전해졌다.
업체는 해당 산후도우미를 해고하고 보건소에 자진 신고하고 경찰에 아동학대 혐의로 고발했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
