신생아 옆에서 담배 피운 산후도우미…담뱃재로 발각

JTBC 화면 캡처

민간업체 소속 산후도우미가 신생아 옆에서 흡연하다 적발됐다.

JTBC ‘사건반장’이 24일 보도했다.

JTBC 화면 캡처

JTBC 화면 캡처

4차례나 담배를 피운 것으로 확인됐다.

심지어 흡연하고도 손을 씻지 않은 채 아이에게 우유를 주거나 기저귀를 갈아주며 아이를 만지기도 했다.