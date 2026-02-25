울산시 ‘수소 기반 미래 항공모빌리티 클러스터’ 구축 본격화
R&D 고도화 등 3개 분야 11개 중점과제 확정
울산시가 수소 에너지와 첨단 항공 기술을 결합한 미래 항공모빌리티(AAM) 산업의 메카로 거듭나기 위한 본격적인 행보에 나섰다.
울산시는 25일 미래 항공모빌리티 산업 선점을 위한 구체적인 청사진을 발표했다.
시는 인프라 및 제도 구축, R&D 고도화, 산업 생태계 조성 등 3대 전략을 중심으로 한 11개 중점 과제를 확정하고 실행에 옮긴다.
울산의 핵심 차별화 전략은 ‘수소’다. 시는 전국 최대 규모의 자동차 부품 제조 인프라와 세계적인 수소 산업 기반을 활용해 ‘제조 특화형 AAM 산업’을 집중 육성할 방침이다.
특히 수소 연료전지 기반의 항공기 부품과 동력장치 등 고부가가치 핵심 기술 분야에서 초격차 혁신을 추진한다.
이는 배터리 중심의 타 지자체와 차별화된 경쟁력을 확보하고, 울산의 신성장 동력을 창출하기 위한 포석이다.
구체적인 실행 계획도 윤곽을 드러냈다. 시는 오는 2026년 중 첫 시험 비행을 실시할 예정이며, 이를 위해 격납고 및 관제 시설 등 필수 인프라 구축을 서두르고 있다.
또한 2027년부터 2030년까지 울주군 길천리 일원에서 총 사업비 4300억 원 규모의 ‘국토부 통합실증 사업’을 추진한다.
시는 이 사업을 통해 AI 기반 항행·교통 관리 및 버티포트(Vertiport·이착륙장) 운용 기술 등 산업 전반의 기술력을 집적할 계획이다.
확보된 데이터는 현대자동차 등 지역 기업들과 공유하여 K-UAM 핵심 부품 제조 거점을 완성하는 밑거름이 된다.
산업 육성과 더불어 시민 체감형 교통 시스템도 구축된다. KTX 울산역과 도심 융합 특구를 잇는 항공 노선을 구상 중이며, 기존 철도망과 AAM이 결합된 ‘미래형 스마트 환승 시스템’을 도입해 도심 접근성을 극대화한다는 전략이다.
울산시 관계자는 “기존 자동차·조선 산업 인프라에 AI와 수소 기술을 접목해 대한민국 최고의 AAM 클러스터를 구축할 것”이라며 “미래 모빌리티 산업이 울산의 경제 지도를 바꿀 핵심 성장 동력이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
