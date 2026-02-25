서산 석유화학단지 고용 안심망 구축…국비 40억원 확보
충남도는 서산 대산석유화학단지를 중심으로 고용 안정 사업을 본격 가동한다고 25일 밝혔다.
도는 최근 고용노동부가 주관한 ‘2026년 버팀이음 프로젝트’ 공모에 선정돼 국비 40억원을 확보했다. 버팀이음 프로젝트는 중앙정부가 주도하던 기존 방식에서 벗어나 지역이 직접 현장 수요에 맞는 일자리 사업을 설계하고 정부가 지원하는 사업이다.
도는 석유화학 산업 구조 변화로 일자리를 옮겨야 하는 숙련 인력들이 지역 산업계에 안정적으로 재취업할 수 있도록 지원한다.
서산시 내 기업으로 재취업하거나 다른 지역에서 서산으로 유입되는 근로자에게는 6개월간 최대 300만원의 장려금을 지급한다. 도내 다른 시군으로 이동하는 경우 90만원을 지원해 인력 유출을 최소화할 계획이다.
고용보험 등 제도적 보호 사각지대에 놓여있던 현장 근로자들을 위한 지원책도 마련했다. 물동량 감소로 어려움을 겪는 화물운송업 종사자와 현장 일용근로자 등 5000명을 대상으로 1회 50만원의 임금 보전성 장려금을 지급한다. 지원금 일부는 지역화폐로 지급할 예정이다.
도는 경기 침체로 위기를 맞은 석유화학 산업 근로자들이 일자리를 잃지 않도록 인력 전환 지원과 소득 감소로 어려움을 겪는 근로자들의 생활 안정을 위해 고용 안심망을 구축하는 것이 핵심이라고 설명했다. 대산석유화학단지는 전국 2위의 생산능력을 가졌지만 최근 중국과 중동의 생산 설비 증설로 인한 공급과잉, 원자재 가격 불안정, 탄소중립 정책 강화 등으로 침체를 겪고 있다.
도 관계자는 “숙련 인력의 이탈을 막는 일자리 이음과 취약 근로자의 생계를 지키는 생활 버팀이 하나로 연결된 통합 모형”이라며 “서산 대산단지의 산업 위기가 지역 경제 전체의 위기로 확산하지 않도록 모든 행정 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
