대구시 재생에너지 누적 보급량 특·광역시 1위

대구 동구 신용보증기금 기숙사 옥상에 설치된 대구시민햇빛발전소 5호기 모습. 대구시 제공

대구시민햇빛발전소(

18호기까지 설치돼 운영되고 있다.

2.3MW 규모의 에너지를 생산해 조합원들에게 일정 수익을 배분하고 있다.

산업단지·공영주차장 태양광과 시민참여형 사업을 병행해 안정적인 분산형 전력체계를 구축하고 에너지 자립도를 높일 계획이다.