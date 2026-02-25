대구시 재생에너지 누적 보급량 특·광역시 1위
대구시가 재생에너지 선진 도시로 거듭나기 위해 태양광과 풍력 등 친환경 에너지로의 전환에 적극적으로 나서고 있다.
시는 2025년 기준 재생에너지 누적 보급량이 487메가와트(MW)로 전국 특·광역시 가운데 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.
시는 단기적 증가가 아닌 지난 수년간 태양광 중심의 재생에너지 보급이 도시 전반에 구조적으로 확대된 결과라고 평가하고 있다. 대구지역 태양광 발전 허가신청은 2020년 214건(20.6MW)에서 2023년 684건(81.7MW), 2025년 1325건(167.1MW)으로 증가했다. 최근 5년간 설치 용량이 8배 이상 증가한 것이다.
특히 산업단지 내 확산이 두드러진다. 산업단지 태양광 허가 용량은 2020년 9.8MW에서 2025년 97.4MW로 약 10배 확대됐다. 기업들은 비용 절감과 경쟁력 강화를 위해 공장 지붕과 노는 땅 등을 활용해 자체 발전을 확대했다. 시민참여형 모델인 대구시민햇빛발전소(2008년 전국 최초 설립)도 18호기까지 설치돼 운영되고 있다. 2.3MW 규모의 에너지를 생산해 조합원들에게 일정 수익을 배분하고 있다.
공공부문도 속도를 내고 있다. 상수도사업본부 내 사업소와 배수지 등 14곳에 3.9MW 규모의 태양광 설비 설치를 추진하고 있다. 또 주차면적 1000㎡ 이상 공영주차장 98곳에도 약 22MW 규모의 태양광 설비 설치가 추진 중이다.
풍력 분야도 성과를 냈다. 지난해 말 군위 지역에 5MW급 풍력발전기 15기를 갖춘 대규모 풍백풍력발전소(75MW)를 준공해 대구를 대표하는 재생에너지 시설로 운영 중이다.
시는 올해부터 2030년까지 약 940MW의 재생에너지를 추가 보급해 2030년 누적 보급 1427MW를 달성한다는 목표를 세웠다. 산업단지·공영주차장 태양광과 시민참여형 사업을 병행해 안정적인 분산형 전력체계를 구축하고 에너지 자립도를 높일 계획이다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “대구의 태양광 보급은 현재진행형”이라며 “재생에너지 혜택을 지역사회 전반으로 확산시켜 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 선도하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
