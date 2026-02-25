‘강북 모텔 연쇄 사망’ 추가 피해자 확인…“노래방서 기절”
전문가 “1차 범행은 ‘실험’ 성격”
서울 강북구 모텔에서 약물이 든 숙취해소음료를 먹여 남성 2명을 숨지게 한 20대 여성 A씨에게 피해를 당한 또 다른 남성이 있는 것으로 드러났다.
25일 CBS 노컷뉴스에 따르면 서울 강북경찰서는 피의자 A씨가 지난달 또 다른 30대 남성 B씨에게도 약물이 든 음료를 건네 기절하게 한 정황을 확인했다. 경찰은 최근 B씨를 불러 조사를 진행한 것으로 전해졌다.
B씨는 지난달 서울 강북구 수유동의 한 노래방에서 A씨가 건넨 숙취해소제를 마신 것으로 알려졌다. B씨는 A씨가 건넨 음료를 마신 직후 의식을 잃었으며, 정신을 차린 뒤에도 몸에서 분비물이 나오는 등 몸 상태가 좋지 않아 결국 경찰과 소방에 신고해 현장 처치를 받았다.
B씨가 피해를 당한 시점은 A씨의 1차 범행일인 지난해 12월 14일과 2차 범행일인 지난달 28일 사이다.
A씨는 지난해 12월 14일 오후 11시23분쯤 경기 남양주시 한 카페 주차장에서도 당시 교제 중이던 남성에게 약물을 섞은 음료를 건네 상해를 입혔다. 해당 남성은 당시 정신을 잃은 뒤 깨어났으며 현재 생명에는 지장이 없는 상태다.
이후 A씨는 지난달 28일 오후 9시24분쯤 또 다른 남성 C씨와 서울 강북구 수유동 한 숙박업소에 입실했다. C씨는 A씨가 건넨 음료를 마신 뒤 사망했다.
A씨는 지난 9일에도 강북구 한 모텔에서 남성 D씨에게 약물 음료를 건넨 뒤 현장을 빠져나왔다. A씨가 건넨 음료를 마신 뒤 의식을 잃은 D씨는 다음 날 숨진 채 발견됐다.
A씨는 경찰 조사에서 1차 범행에서 피해자가 기절했다가 깨어나자 이후 범행부터는 약물 투여량을 2배 이상 늘렸다는 취지로 진술했다. A씨는 피해자 3명에게만 약물을 건넸다고 주장했으나, 추가 피해자의 존재가 경찰 수사를 통해 드러난 것이다.
현재 A씨는 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속된 상태다. 당초 경찰은 특수상해 혐의로 구속했으나 A씨가 생성형 인공지능(AI)에 ‘수면제랑 술을 같이 먹으면 어떠냐’ ‘죽을 수도 있나’ 등의 질문을 한 정황 등을 포착해 A씨의 혐의를 살인으로 변경해 검찰에 송치했다.
전문가들은 A씨가 교제 중이던 남성을 대상으로 했던 1차 범행이 본격적인 살인에 앞선 ‘실험’이었을 가능성이 있다고 분석했다. 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 전날 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 “남자친구를 대상으로 실험한 것”이라고 말했다.
오 교수는 ‘약을 먹이면 약 4시간가량 움직이지 못한다’는 사실을 인지한 뒤 본격적인 살인 범행으로 나아갔을 가능성이 있다고 분석했다.
A씨의 범행 동기에 대해서는 “인간관계를 조종 및 통제하려고 하는 욕구가 극단적으로 기이하게 변질된 형태로 발현된 것”이라고 진단했다. A씨의 중학교 중퇴 및 고등학교 퇴학 이력과 주변에서 제기된 도벽과 이간질 등의 진술을 근거로 “일종의 충동 통제 장애를 의심해 볼 수 있다”고 덧붙였다.
