‘강북 모텔 연쇄 사망’ 추가 피해자 확인…“노래방서 기절”

전문가 “1차 범행은 ‘실험’ 성격”

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 강북경찰서는 피의자 A씨가 지난달 또 다른 30대 남성 B씨에게도 약물이 든 음료를 건네 기절하게 한 정황을 확인했다. 경찰은 최근 B씨를 불러 조사를 진행한 것으로 전해졌다.

정신을 차린 뒤에도 몸에서 분비물이 나오는 등 몸 상태가 좋지 않아 결국 경찰과 소방에 신고해 현장 처치를 받았다.

