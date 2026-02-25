오영훈 제주지사 ‘선출직 하위 20%’ 포함… “이의 신청할 것”

시사 전체기사

오영훈 제주도지사가 25일 제주도청 기자실에서 더불어민주당의 광역 단체장 평가 결과에 불복하는 회견을 열고 있다. 제주도 제공

6월 지방선거에서 재선을 노리는 오영훈 제주도지사가 더불어민주당 현역 광역단체장 평가에서 ‘하위 20%’에 포함됐다.

25일 더불어민주당과 제주도에 따르면 오 지사는 전날 서울 여의도 중앙당사에서 현역 광역단체장 면접 심사를 받았다. 이후 제주로 이동하는 과정에서 김이수 민주당 공천관리위원장으로부터 하위 20% 평가 결과를 통보받았다.

민주당의 현역 평가 핵심은 ‘하위 20%’ 룰이다. 현역 프리미엄을 줄이고, 성과가 부족한 인물을 교체해 인적 쇄신을 이루기 위한 장치다. 해당 구간에 포함되면 공천 심사에서 20% 감점, 경선에서는 득표의 20%가 감산돼 재선 도전이 사실상 어려워질 수 있다.

오 지사는 25일 오전 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 당의 평가 결과에 불복 의사를 밝혔다.

오 지사는 “공직자들과 함께 노력해 온 성과를 이렇게 평가한 점을 납득할 수 없다”며 “정해진 절차에 따라 이의 신청을 하고, 이후에도 당헌·당규에 정해진 원칙을 존중하며 경선에 임하겠다”고 말했다.

이어 “할 말은 많지만 대학 졸업 이후 지금까지 함께해 온 당에 돌을 던지고 싶지는 않다”며 “어떤 결과가 나오더라도 탈당은 없을 것이며, 도민과 당원만 바라보며 걸어가겠다”고 했다.

민주당은 지난해 10월 당무위원회를 통해 선출직 공직자 평가 기준을 확정했다. 평가 항목은 도덕성 및 윤리 역량(200점), 리더십 역량(200점), 공약 이행(200점), 직무 활동(300점), 자치분권 활동(100점) 등 총 1000점 만점이다.

도덕성 평가는 가족뿐 아니라 친인척과 측근까지 확대됐으며, 산업 재해와 인구감소 등 사회적 위기 대응 능력도 새롭게 반영됐다.

민주당 소속 광역단체장은 오영훈 제주지사를 포함해 김동연 경기도지사, 김관영 전북도지사, 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장 등 5명이다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

