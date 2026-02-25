오영훈 제주지사 ‘선출직 하위 20%’ 포함… “이의 신청할 것”
6월 지방선거에서 재선을 노리는 오영훈 제주도지사가 더불어민주당 현역 광역단체장 평가에서 ‘하위 20%’에 포함됐다.
25일 더불어민주당과 제주도에 따르면 오 지사는 전날 서울 여의도 중앙당사에서 현역 광역단체장 면접 심사를 받았다. 이후 제주로 이동하는 과정에서 김이수 민주당 공천관리위원장으로부터 하위 20% 평가 결과를 통보받았다.
민주당의 현역 평가 핵심은 ‘하위 20%’ 룰이다. 현역 프리미엄을 줄이고, 성과가 부족한 인물을 교체해 인적 쇄신을 이루기 위한 장치다. 해당 구간에 포함되면 공천 심사에서 20% 감점, 경선에서는 득표의 20%가 감산돼 재선 도전이 사실상 어려워질 수 있다.
오 지사는 25일 오전 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 당의 평가 결과에 불복 의사를 밝혔다.
오 지사는 “공직자들과 함께 노력해 온 성과를 이렇게 평가한 점을 납득할 수 없다”며 “정해진 절차에 따라 이의 신청을 하고, 이후에도 당헌·당규에 정해진 원칙을 존중하며 경선에 임하겠다”고 말했다.
이어 “할 말은 많지만 대학 졸업 이후 지금까지 함께해 온 당에 돌을 던지고 싶지는 않다”며 “어떤 결과가 나오더라도 탈당은 없을 것이며, 도민과 당원만 바라보며 걸어가겠다”고 했다.
민주당은 지난해 10월 당무위원회를 통해 선출직 공직자 평가 기준을 확정했다. 평가 항목은 도덕성 및 윤리 역량(200점), 리더십 역량(200점), 공약 이행(200점), 직무 활동(300점), 자치분권 활동(100점) 등 총 1000점 만점이다.
도덕성 평가는 가족뿐 아니라 친인척과 측근까지 확대됐으며, 산업 재해와 인구감소 등 사회적 위기 대응 능력도 새롭게 반영됐다.
민주당 소속 광역단체장은 오영훈 제주지사를 포함해 김동연 경기도지사, 김관영 전북도지사, 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장 등 5명이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
