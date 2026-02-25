이 보다 더 유연하고 편안하고 단단한 골프화는 없다…풋조이 'PRO/SL with Z-TEC' 골프화 출시
어퍼 구조부터 쿠셔닝까지 재설계
FJ(풋조이)가 24일 2026년에 새롭게 선보이는 신제품 골프화 'PRO/SL with Z-TEC' 출시를 기념하는 런칭 행사를 서울 강남구에 위치한 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 개최했다.
PRO/SL with Z-TEC은 어퍼 구조부터 트랙션 시스템, 쿠셔닝 설계까지 골프화 구조 전 영역을 새롭게 재설계한 모델로, 스파이크리스 골프화의 기준을 다시 정의할 제품으로 기대를 모으고 있다.
이날 행사장에는 미국 풋조이 본사의 총괄 대표를 맡고 있는 크리스 린드너와 글로벌 제품 총괄 부사장 리사드 프라이어(이상 미국)가 참석해 FJ 골프화의 브랜드 철학과 신제품 PRO/SL with Z-TEC의 개발 배경 등에 직접 설명하며 이번 신제품에 대한 강한 자신감을 드러냈다.
크리스 린드너 총괄 대표는 “PRO/SL with Z-TEC은 투어 선수 피드백을 바탕을 완성된 차세대 골프화”라며 “풋조이는 오직 ‘골프’분야에만 집중해온 전문 브랜드인 만큼, 골프화를 구성하는 모든 요소가 골퍼만을 위해 개발되어 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 퍼포먼스와 편안함을 느낄 수 있을 것이다”고 말했다.
제품 제작에 피드백을 제공한 임성재는 “강한 하체 리드와 일관된 스윙 템포가 요구되는 내 플레이 스타일에 안정적인 지지력과 과하지 않은 반응성이 가장 잘 맞는다”고 극찬했다.
이날 행사장에는 FJ 브랜드 앰베서더인 KPGA 투어 최승빈도 참여해 눈길을 끌었다.
최승빈은 “스윙 시 하체가 단단히 지지되는 느낌이 인상적이었다. 특히 임팩트 순간의 안정감과 접지력이 확실히 향상된 것을 체감했다”고 제품에 대한 피드백을 전했다.
올 시즌 최승빈은 KLPGA 투어 고지우, 고지원 선수와 더불어 FJ를 대표하는 브랜드 앰베서더로서 FJ 골프화는 물론 FJ 어패럴을 입고 투어 무대에서 활약할 것으로 보인다.
이번 2026년 신제품 골프화 ‘PRO/SL with Z-TEC’은 FJ 공식 온라인몰과 브랜드 스토어(아울렛 제외) 만나볼 수 있다. PRO/SL 골프화 구매 고객에게는 FJ 리유저블백을 증정한다.
또 PRO/SL 골프화와 Z-TEC 어패럴을 포함해 100만원 이상 구매 시에는 Z-TEC 백팩을 추가 증정한다(백팩 증정은 오프라인 매장 한정). 이번 신제품에 대한 보다 자세한 사항은 FJ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
