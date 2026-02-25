이선희 가천대 간호대학장, 한국간호대학장 협의회장 취임
가천대학교는 이선희 간호대학장이 한국간호대학(과)장 협의회 제41대 회장으로 취임했다고 25일 밝혔다. 임기는 다음 달 1일부터 내년 2월 28일까지 1년이다.
한국간호대학장 협의회는 우리나라 간호교육을 이끌어 온 전국 간호대학의 교류를 활성화하기 위해 1985년 설립된 대학 협의체다. 현재 113개 대학이 참여해 간호교육의 향상을 도모하고 회원교의 유대를 강화하며 상호 정보교류를 위한 사업과 연구 활동을 수행하고 있다.
신임 회장으로 취임한 이 대학장은 보건복지부 장기요양위원회, 적합성평가위원회, 첨단바이오의약품 심의위원회 등 국가 보건의료 정책의 핵심 위원회에서 활동하고 있을 뿐 아니라 지자체 통합돌봄 지원협의체 위원으로 인천지역 통합돌봄 시스템 구축에 기여하고 있다. 또 가천대 AI 간호과학 연구소장 및 인천시 RISE 사업단장을 맡고 있다.
이 대학장은 신임 회장 취임 소감을 통해 “부회장으로서 축적한 실무 경험과 대학, 학회, 정부 기관의 활동을 바탕으로 간호대학의 적절한 교육환경 확립, 합리적인 간호대학 인증평가 기준 정립, 간호 정책을 촉진하기 위해 최선을 다하겠다”며 “진료지원인력 실태 조사 및 전문간호사 교육과정 관련 정책연구 수행 경험을 바탕으로 전문간호사 제도 정립을 위해서도 노력할 계획“이라고 말했다.
이어 “협의회가 간호계 리더로서 보건의료 현안과 간호교육 발전을 위해 해왔던 활동들을 잘 이어나갈 수 있도록 노력하겠다”며 “개별 대학이 해결하기 어려운 간호교육 관련 문제들에 대해서도 함께 연대하겠다”고 덧붙였다.
