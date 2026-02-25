홍성서 아동 제안으로 ‘디지털성범죄 예방 조례’ 제정
충남 홍성에서 아동들이 제안한 디지털 성범죄 예방 조례가 제정돼 눈길을 끌고 있다.
25일 홍성군에 따르면 문병오 홍성군의원이 발의한 ‘홍성군 디지털 성범죄 예방 및 피해자 보호·지원 조례’가 최근 군의회 본회의에서 가결됐다.
조례는 디지털 성범죄 예방 교육 전문 인력 양성(제6조 예방사업), 피해자 상담·치료 및 법률구조 연계(제7조 피해자 보호·지원사업) 등 실질적인 지원책을 담고 있다.
조례 제정은 홍성군 아동참여위원회 아동들이 사회적 문제에 관심을 갖게 되면서 시작됐다.
제5기 홍성군 아동참여위원회는 아동의 건강권 증진과 관련된 문제에 관심을 갖고, 다른 시·군의 조례를 살펴보며 아동권리 실태를 조사했다.
이 과정에서 디지털 성범죄의 아동 가해자와 피해자 비율이 증가하고 있으나, 군에는 디지털 성범죄 예방과 피해자 보호를 위한 조례가 없는 것을 확인했다.
아동참여위원들은 군의회를 방문해 조례안을 직접 전달했다.
박미성 홍성군 가정행복과장은 “아동은 단순히 보호받아야 할 대상을 넘어 자신의 삶과 사회에 영향을 미치는 정책 과정에 참여할 당당한 주체”라며 “아동의 경험과 목소리가 지역사회의 제도적 변화로 이어진 유니세프아동친화도시의 모범 사례”라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
