‘고관절 부상’ 이경훈, 11개월만에 PGA투어 복귀

26일 개막 코그니전트 클래식 출전



이경훈. AP연합뉴스

이경훈은 26일 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA)투어 코그니전트 클래식(총상금 960만달러) 출전자 명단에 이름을 올렸다.