‘고관절 부상’ 이경훈, 11개월만에 PGA투어 복귀
26일 개막 코그니전트 클래식 출전
이경훈이 11개월여만에 투어에 복귀한다.
이경훈은 26일 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA)투어 코그니전트 클래식(총상금 960만달러) 출전자 명단에 이름을 올렸다.
2021년과 2022년1승씩 PGA투어 통산 2승이 있는 이경훈은 고관절 부상으로 2025시즌을 정상적으로 소화하지 못했다.
작년 2월 피닉스오픈에서 공동 67위 이후 5개 대회 연속 컷 탈락했다. 그리고 이어열린 휴스턴오픈 1라운드 직후 기권한 뒤 병가를 신청했다. 이경훈이 PGA정규 투어 대회에 출전한 것은 11개월 만이다.
그는 이달 초 2부 투어인 콘페리 투어 대회에 두 차례 출전하는 것으로 투어 복귀를 위한 워밍업을 마쳤다.
이경훈은 지난해 이 대회에서는 컷 탈락했지만, 대회 명칭이 혼다 클래식에서 코그니전트 클래식으로 바뀐 2024년에는 공동 4위에 입상했다.
올해 이 대회에는 이경훈 외에 김주형과 김성현이 출전한다. 시즌 초반 상승세를 타고 있는 김시우와 손목 부상 치료에 전념하고 있는 임성재는 불참한다.
LIV 골프를 탈퇴하고 PGA투어로 복귀한 브룩스 켑카(미국), 지난해 이 대회 우승자 조 하이스미스(미국), 지난주 제네시스 인비테이셔널에서 생애 첫 우승의 감격을 누린 제이컵 브리지먼(미국)이 강력한 우승 후보다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
