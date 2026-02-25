인천시, 2028년 영종에 국제학교 개교 추진…추가 유치 활동도
인천시는 유정복 인천시장이 최근 영국 위컴 애비를 방문한 자리에서 피터 워렌 이사장과 만나 국제학교 설립에 상호협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.
이번 협약은 인천의 글로벌 교육 환경 조성과 명문 국제학교 설립을 위한 업무 협력을 강화하고자 마련됐다. 협약에는 위컴 애비의 국제학교 설립 관련 국내 법규 준수 의무 등이 담겼다.
130년 역사를 가진 위컴 애비는 졸업생의 93%가 글로벌 100위권 대학에 진학하고 최근 10년간 졸업생의 약 30%가 옥스퍼드대·케임브리지대에 합격하는 등 세계 최고 수준의 교육시스템과 진학률을 자랑한다.
지난해 3월 영종국제도시 미단시티 국제학교 우선협상대상자로 선정된 이후 조기 개교를 목표로 인천경제자유구역청과 실무 협상을 진행 중이다. 국제학교 부지 내 교사 및 부대시설 설립 방안 등도 논의하고 있다.
인천경제청과 위컴 애비는 올해 상반기 중 사업협약을 체결하고 2028년 하반기 개교를 목표로 국제학교 설립을 추진할 예정이다.
이와 함께 시는 영국에서 신규 국제학교 유치를 위한 활동도 펼쳤다. 유 시장은 위컴 애비 방문에 이어 럭비 스쿨을 방문해 니콜라스 베이컨 이사장, 개러스 파커 존스 영국 본교 교장 등을 만나 송도국제도시 신규 국제학교 유치 관련 업무협약을 체결했다.
450년 역사를 자랑하는 럭비 스쿨은 명문 사립 학교로 럭비 풋볼의 발상지로 알려져 있으며 ‘이상한 나라의 앨리스’ 저자인 루이스 캐럴, 사회 비평가 매슈 아널드, 영국 제66·71대 재무장관 오스틴 체임벌린, 제60대 총리 네빌 체임벌린 등을 배출했다.
유 시장은 “전인교육을 통한 인성의 완성과 사회 기여라는 럭비 스쿨의 교육철학은 인천시가 나아가고자 하는 방향과 일치한다”며 “럭비 스쿨의 교육이념이 인천에서 구현될 수 있도록 신속하게 구체적인 논의를 지속하겠다”고 말했다. 이어 “글로벌 톱텐 시티를 목표로 하는 인천의 핵심 동력은 바로 인재육성”이라며 “명문 국제학교 유치·설립은 인천의 글로벌 교육환경 조성을 위해 필수적”이라고 덧붙였다.
