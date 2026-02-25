인천시, 2028년 영종에 국제학교 개교 추진…추가 유치 활동도

유정복 인천시장이 24일(현지시간) 영국 위컴 애비를 방문해 피터 워렌 이사장과 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

450년 역사를 자랑하는 럭비 스쿨

은 명문 사립 학교로 럭비 풋볼의 발상지로 알려져 있으며 ‘이상한 나라의 앨리스’ 저자인 루이스 캐럴, 사회 비평가 매슈 아널드, 영국 제66·71대 재무장관 오스틴 체임벌린, 제60대 총리 네빌 체임벌린 등을 배출했

다.

유 시장은 “전인교육을 통한 인성의 완성과 사회 기여라는 럭비 스쿨의 교육철학은 인천시가 나아가고자 하는 방향과 일치한다”며 “럭비 스쿨의 교육이념이 인천에서 구현될 수 있도록 신속하게 구체적인 논의를 지속하겠다”고 말했다. 이어