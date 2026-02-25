LPGA 한국군단, ‘텃밭’ HSBC 월드챔피언십 우승 도전

김효주-고진영-김세영-황유민 등 12명 출전

2008년 창설 이후 한국 선수 총 8승 합작

세계1위 티띠꾼과 디펜더 리디아 고 격돌

김효주. LPGA

미국여자프로골프(LPGA)투어 ‘한국 군단’이 텃밭이나 다름없는 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만 달러)에서 시즌 첫 승 합작에 나선다.



오는 26일부터 나흘간 싱가포르 센토사GC(파72·6793야드)에서 열리는 이 대회는 올 시즌 LPGA투어 세 번째 대회다.



한국 군단은 시즌 개막전 힐튼 그랜드 보케이션스 토너먼트 오브 챔피언스, 지난주 아시안스윙 첫 대회로 열린 혼다 LPGA타일랜드에서 우승 트로피를 들어 올리지 못했다.



개막전에서는 맏언니 양희영(37·키움증권)이 2위, 혼다 LPGA 타일랜드에서는 김효주(30·롯데)가 단독 3위로 각각 최고 성적을 거뒀다.



2008년에 창설된 HSBC 월드챔피언십은 한국 선수들과 인연이 깊다. 2015년부터 2023년까지 8차례 대회에서 한국 선수가 7차례나 우승 트로피를 들어 올렸다. 나머지 한 차례도 교포 선수인 미셸 위(미국)가 거뒀다.



그 중 박인비와 고진영이 2승씩, 신지애, 장하나, 박성현, 김효주가 각각 1승씩을 거뒀다. 김효주는 2021년 대회, 고진영은 2022년과 2023년 대회에서 2연패에 성공했다.



이번 대회에는 역대 챔피언인 김효주와 고진영을 비롯해 김세영, 유해란, 최혜진, 김아림, 이소미, 임진희, 황유민, 이미향, 신지은, 윤이나 등 12명의 한국 선수들이 출전한다.



김효주와 고진영 외에 지난주 혼다 LPGA 타일랜드에서 각각 4위, 8위에 입상한 이소미와 최혜진이 상승세를 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다.



지난주 대회서 첫날 1오버파 부진을 딛고 공동 10위로 대회를 마친 김세영도 강력한 우승 후보 중 한 명이다. 지난주 대회를 건너 뛴 황유민도 한국 선수 8번째 우승에 도전한다.



지난주 혼다 타일랜드에서 우승한 세계 1위 지노 티띠꾼(태국)과 혼다 LPGA 타일랜드에서 공동 5위에 입상한 리디아 고는 2주 연속 우승과 대회 2연패를 놓고 격돌한다. LET PIF 사우디 레이디스 인터내셔널에서 우승한 찰리 헐(영국)도 2주 만에 대회에 출전한다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



