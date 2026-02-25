‘두쫀쿠’에 황색포도상구균이…디저트 업체 위생 불량 81곳 적발
최근 유행하는 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 등 디저트류를 판매하는 음식점과 아이스크림 무인 판매점 가운데 일부 업소가 식품위생법을 위반한 것으로 나타났다.
식품의약품안전처는 디저트를 조리해 배달·판매하는 음식점과 아이스크림 무인 판매점 4189곳을 점검해 식품위생법을 위반한 81곳을 적발했다고 25일 밝혔다.
배달 전문 디저트 음식점 2947곳 중에서는 60곳에서 위반사항이 확인됐다. 주요 위반사항은 위생모·마스크 미착용 등 위생적 취급기준 위반(12곳), 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반(10곳), 폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반(14곳), 건강진단 미실시(20곳), 기준 및 규격 위반(2곳) 등이다.
아이스크림 무인 판매점은 1233곳을 점검해 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 위생적 취급기준을 위반한 21곳을 적발했다.
식약처가 점검과 함께 배달 음식점에서 판매하는 두바이 쫀득 쿠키, 초콜릿 등 조리식품 128건을 수거해 식중독균 등을 검사한 결과, 두바이 쫀득 쿠키 1건에서 황색포도상구균이 기준보다 초과 검출됐다.
식약처는 해당 음식점에 대해 행정처분할 예정이다.
