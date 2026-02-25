프링글스·산리오캐릭터즈, 단짠 콤보 협업 캠페인
프링글스가 산리오캐릭터즈와 손잡고 대대적인 콜라보 캠페인을 전개한다. 이번 협업은 프리미엄 감자칩 브랜드와 글로벌 캐릭터 IP 브랜드의 첫 만남으로 단짠 트렌드와 캐릭터 팬덤 문화가 확산되는 흐름을 반영해 기획된 만큼, 맛과 감성을 결합한 새로운 브랜드 경험을 제안할 방침이다.
캠페인은 ‘단짠랜드’라는 세계관을 중심으로 디지털 영상 광고와 참여형 콘텐츠, 오프라인 체험 요소 등을 연계한다. 영상 광고로 단짠랜드 스토리를 공개하고, 공식 SNS 채널을 통해 마이멜로디와 쿠로미가 등장하는 ‘단짠 지수 성향 테스트’로 소비자가 세계관을 직접 경험할 수 있는 참여형 이벤트를 운영한다. 이어 인플루언서 협업을 통해 다양한 단짠 레시피 콘텐츠도 선보일 예정이다.
또한 산리오캐릭터즈 일러스트를 활용한 한정판 굿즈 프로모션과 매장 내 전용 디스플레이를 마련해 세계관을 오프라인 공간까지 확장하고, 소비자 경험을 강화할 계획이다.
협업 제품인 ‘프링글스 버터카라멜’은 핑크 컬러를 중심으로 달콤하고 풍부한 맛을 강조해 마이멜로디의 부드럽고 사랑스러운 이미지를 담았으며, ‘프링글스 스윗 어니언’ 은 달콤하면서도 개성 있는 양파의 풍미로 쿠로미 특유의 엣지 있고 당당한 매력을 표현했다.
윤지원 프링글스 마케팅팀 부장은 “최근 소비자들은 제품을 넘어 자신의 취향과 감성을 반영할 수 있는 브랜드 경험을 중요하게 생각한다”며 “이번 협업을 통해 프링글스의 차별화된 맛을 보다 몰입감 있고 즐거운 방식으로 전달하고자 했다. 앞으로도 맛과 감성을 결합한 캠페인을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
