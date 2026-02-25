홀로 거주 주택서 불…70대 방화 혐의 입건
전남 장흥의 한 주택에서 화재가 발생해 70대 남성이 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 경찰은 이 남성을 현주건조물방화 혐의로 입건했다.
25일 장흥경찰서와 소방당국에 따르면 이날 오전 3시16분쯤 장흥군 장평면 한 주택에서 화재가 발생했다.
이 불로 주택이 전소됐으며, 집에 혼자 있던 A씨(70대)가 얼굴과 다리 등에 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
불은 출동한 소방대원에 의해 2시간42분 만에 진화됐다.
경찰은 A씨가 홀로 거주하던 주택에서 불이 난 점 등을 토대로 현주건조물방화 혐의를 적용해 입건했다. 경찰과 소방 당국은 이날 오전 합동 감식을 통해 방화 경위와 화재 원인을 조사하고 있다.
장흥=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사