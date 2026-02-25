시사 전체기사

‘100원 생리대’ 출시…李 대통령 “조금씩 나아지고 있다”

입력:2026-02-25 09:27
수정:2026-02-25 10:17
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

생리대 가격 문제를 공개적으로 지적했던 이재명 대통령이 저가 생리대 출시 소식에 “이제 조금씩 나아가고 있다”고 25일 말했다.

이 대통령은 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 다이소가 깨끗한나라와 협업해 개당 100원 수준의 생리대를 선보인다는 소식을 공유하고 “깨끗한나라에 감사하다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령 X 캡처

다이소와 깨끗한나라의 협업은 이 대통령이 높은 생리대 가격을 지적한 뒤 유통업계 전반에서 중저가 제품 확대 움직임이 이어지는 가운데 나왔다.

이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 제품이 40% 가까이 비싼 게 사실인 것 같은데 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 수 있지 않겠느냐”며 “필요한 최소 품질을 갖춘 생리대를 저렴하게 만들어 무상으로 공급하는 방안도 한번 연구해 볼 생각”이라고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
