‘100원 생리대’ 출시…李 대통령 “조금씩 나아지고 있다”

‘100원 생리대’ 출시…李 대통령 “조금씩 나아지고 있다”
생리대 가격 문제를 공개적으로 지적했던 이재명 대통령이 저가 생리대 출시 소식에 “이제 조금씩 나아가고 있다”고 25일 말했다.
이 대통령은 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 다이소가 깨끗한나라와 협업해 개당 100원 수준의 생리대를 선보인다는 소식을 공유하고 “깨끗한나라에 감사하다”며 이같이 적었다.
다이소와 깨끗한나라의 협업은 이 대통령이 높은 생리대 가격을 지적한 뒤 유통업계 전반에서 중저가 제품 확대 움직임이 이어지는 가운데 나왔다.
이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 제품이 40% 가까이 비싼 게 사실인 것 같은데 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 수 있지 않겠느냐”며 “필요한 최소 품질을 갖춘 생리대를 저렴하게 만들어 무상으로 공급하는 방안도 한번 연구해 볼 생각”이라고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
