천리포수목원, 내달 27일부터 4월 19일까지 목련축제 개최
충남 태안 천리포수목원은 다음달 27일부터 4월 19일까지 24일간 ‘제9회 천리포수목원 목련축제’를 개최한다고 25일 밝혔다. 천리포수목원 목련축제는 목련을 주제로 한 국내 유일 축제다. 태안국제원예치유박람회가 열리는 2026년을 맞아 서해안의 천혜의 자연환경과 화려한 봄꽃을 선보일 예정이다.
제9회 목련축제의 공식 포스터는 봄을 맞은 요정들이 목련축제를 즐기는 모습을 담았다. 요정의 옷은 진한 붉은 꽃잎의 목련 ‘불칸’, 노란 꽃잎을 자랑하는 목련 ‘맥신 메릴’, 큰별목련 ‘매그스 피루엣’ 등 천리포수목원에서만 만날 수 있는 귀한 목련 이미지로 구성됐다.
목련축제 기간 사전 예약자에 한해 천리포수목원의 비공개 정원을 가드너와 함께 탐방하는 유료 해설 프로그램도 진행한다. 천리포수목원 홈페이지 또는 네이버를 통해 예약할 수 있다. 천리포수목원 후원회원에 가입하면 목련이 가장 아름답게 피는 기간 열리는 후원회원 주간에 참여할 수 있으며, 유료 해설 프로그램도 할인 가격으로 예약할 수 있다.
천리포수목원은 목련축제를 시작으로 오는 5월 31일까지 봄 축제를 펼친다. 국내 최초의 민간 수목원인 천리포수목원은 2026년 2월 기준 목련 926 분류군을 보유하고 있어 국내 최대 규모를 자랑한다.
최창호 수목원장은 “다양한 목련과 봄꽃이 만들어내는 계절의 아름다움을 수목원에서 느끼시길 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
