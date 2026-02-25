‘義王 오동현 인권서 민생으로’ 출판기념회
인권 변호사 출신으로 이재명 국민주권정부 초대 행정안전부장관 정책보좌관을 지낸 오동현 변호사가 저서 ‘義王 오동현 인권에서 민생으로’의 출판기념회를 오는 3월 3일 오후 7시, 의왕신협 본점에서 연다.
오 변호사가 인권 변호사로서 쌓아온 가치관과 국정 운영의 최전선에서 경험한 정책적 역량, 그리고 앞으로 그려나갈 의왕시의 미래 비전이 담겼다.
오 변호사는 저서를 통해 “인권의 가치를 바탕으로 이제는 시민들의 구체적인 삶을 바꾸는 민생 정치로 나아가겠다”는 포부를 밝힐 예정이다.
특히 이재명 정부의 국정 운영 방향과 의왕시의 발전을 잇는 가교 역할을 강조할 것으로 보인다.
출판회에는 이재명 대통령의 복심인 김용 전 민주연구원 부원장과 추미애 국회 법사위원장, 한준호 전 최고위원도 참석할 예정이다.
특히 민주당 강득구·황명선 최고위원을 비롯해 김승원 경기도당 위원장, 김태년 전 원내대표 등이 대거 참석한다.
또 의왕시를 지역구로 둔 재선의 이소영 의원을 비롯 이재강, 김준혁, 김기표, 전용기, 김우영, 정진욱, 김문수 의원과 함께 최근 대변인으로 선임된 김남국 전 의원도 자리를 함께한다.
유은혜 전 교육부총리, 성기선 경기교육미래포럼 대표 등 교육계 인사와 안진걸 민생경제연구소장, 이광수 광수네복덕방 대표, 배우 이기영·이원종 등 시민사회와 문화계 인사들도 함께한다.
오동현 변호사는 “이번 출판기념회는 단순히 책을 소개하는 자리가 아닌 의왕시민들과 함께 의왕의 내일을 고민하는 소통의 장이 될 것”이라고 말했다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
