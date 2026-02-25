‘義王 오동현 인권서 민생으로’ 출판기념회

인권 변호사 출신으로 이재명 국민주권정부 초대 행정안전부장관 정책보좌관을 지낸 오동현 변호사가 저서 ‘義王 오동현 인권에서 민생으로’의 출판기념회를 오는

3월 3일 오후 7시, 의왕신협 본점에서 연다.

오 변호사가 인권 변호사로서 쌓아온 가치관과 국정 운영의 최전선에서 경험한 정책적 역량, 그리고 앞으로 그려나갈 의왕시의 미래 비전이 담겼다.