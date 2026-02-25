대한항공 … ‘DSK(드론쇼코리아) 2026’ 참가
대한항공은 오는 27일까지 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 ‘DSK(드론쇼코리아) 2026’에 참가해 인공지능(AI) 기반 차세대 무인기의 비전을 제시하고 미래 항공 모빌리티(AAM) 기술 역량을 선보인다고 25일 밝혔다.
DSK는 산업통상자원부와 국토교통부 국방부 우주항공청 부산광역시가 주최하는 아시아 최대 규모 드론 전문 전시회다. 올해는 무인기 기술을 중심으로 항공우주 방산 탄소중립(Net Zero) 공간정보 분야와 AI 기반 융합 기술을 보유한 기업들이 대거 참여한다. 해외 기업 참가도 늘었다. 지난해 15개국에 이어 올해는 23개국이 참가를 확정했다.
대한항공은 이번 전시에서 복층 구조의 넓은 부스를 마련했다. 방문객이 효율적인 동선으로 관람할 수 있도록 했다. 1층은 대한항공의 기술력을 직접 살펴보고 교류하는 전시장과 회의실로 꾸몄다. 2층은 라운지 공간으로 조성해 실질적인 네트워킹이 이뤄지도록 했다.
전시장은 두 개 섹션으로 나눠 운영한다. 드론 존에서는 대한항공이 미국 AI 방산기업 안두릴 인더스트리즈(Anduril Industries)와 협력해 개발 중인 피지컬 AI 아음속 무인기를 국내 최초로 공개한다. AI 소형 다목적 무인기 소형 타격 무인기 통신 중계 드론 군집비행 드론 기술 기반 항공기 MRO(유지·보수·정비)도 전시한다.
AAM 존에서는 대한항공이 자체 개발한 AAM 교통관리·운항통제 시스템 ‘ACROSS(Air Control And Routing Orchestrated Skyway System)’와 지난해 대한항공과 AAM 개발 협력 업무협약(MOU)을 맺은 미국 도심항공교통 선도 기업 아처 에비에이션(Archer Aviation·이하 ‘아처’)의 기체 목업을 선보인다.
대한항공은 전시와 함께 다양한 업무 협력 행사도 연다. 25일 대한항공의 무인기 기술 역량과 사업 로드맵을 소개하는 ‘무인기 기술세미나’를 시작으로 26일 아처와 공동 개최하는 ‘AAM 기술세미나’를 진행한다. 글로벌 AAM 업체들과의 MOU 체결도 계획하고 있다.
대한항공 관계자는 “이번 DSK 참가는 대한항공이 주력 생산하는 AI 소프트웨어 기반 무인기 기술 역량과 차세대 항공 모빌리티 관련 최신 기술을 산업계 전반에 알리는 기회가 될 것”이라며 “앞으로 세계 수준의 항공우주 종합기업으로 도약하기 위해 다양한 분야에서 도전을 이어가겠다”고 말했다. <사진=대한항공 제공>
