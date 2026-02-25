美 301조 관세 추진에…강경화 대사 “국익에 부합되게 대응”
한국 쿠팡, 디지털 입법 등으로 미 무역대표부 301조 조사 대상 가능성
강 대사 “트럼프 방중 계기 북미 대화 가능성 예의주시”
강경화 주미대사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 전 세계에 대체 관세를 부과한 것에 대해 24일(현지시간) “대법원 판결에 대해 우리 정부는 국익에 가장 부합하는 방법으로 대응할 예정”이라고 말했다.
강 대사는 이날 워싱턴DC의 한국문화원에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 미국이 대법원 판결 이후 무역법 301조 조사 등을 추진하는 것과 관련해 이같이 말하며 “트럼프 행정부의 후속조치 동향을 면밀히 파악하는 한편 (한국 정부의) 대미 협의가 우호적 분위기 속에서 조성될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
강 대사는 상호관세 환급 절차와 관련 “불확실성은 여전히 남아 있다”며 “우리 기업에 정확한 정보가 적시에 전달될 수 있도록 미국 진출 기업과 경제 단체 등과 긴밀히 협의해 나가겠다”고 강조했다.
트럼프 행정부는 대법원 판결 이후 무역법 122조를 활용한 10%의 글로벌 관세를 부과했다. 이날부터 향후 150일 동안 발효되는데 트럼프 행정부는 관세율을 15%까지 올릴 예정이다. 트럼프 행정부는 이후 무역법 301조에 근거한 불공정 무역 관행과 무역확장법 232조에 따른 안보 위협을 조사해 후속 관세를 부과한다는 계획이다.
특히 무역법 301조는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡의 미국 내 투자자들이 미 무역대표부(USTR)에 조사를 요청한 근거 조항이어서 쿠팡 사태가 관세 문제로까지 불똥이 튈 수도 있다는 우려가 나온다.
한국 정부는 전날 미 연방 하원 법제사법위원회가 쿠팡을 상대로 비공개 조사(deposition)를 하기 전 입장 설명을 요구받고, 정부 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 미국 의회가 향후 어떤 절차에 착수할 것인지는 미정인 것으로 전해졌다. 다만 한국 정부는 국내 디지털 관련 입법에 대해 미국이 많은 우려를 갖고 있기 때문에 한국이 301조 조사 대상 가능성이 있는 것으로 판단하고 논의 동향을 예의주시하고 있다. 다만 USTR이 쿠팡 투자자 요청에 따라 301조 조사를 개시할 경우에도 한국 정부 입장 청취가 선행돼야 한다.
강 대사는 한·미 간의 조인트팩트시트 후속 조치와 관련해 “트럼프 대통령이 국회의 대미 투자 입법 지연을 이유로 한국에 대한 관세 인상을 언급한 직후부터 행정부 각급에서 긴밀히 소통하며 상황이 악화하지 않도록 관리해 나가고 있다”고 전했다. 특히 안보 분야 합의 이행과 관련해 “원자력 에너지 농축·재처리, 핵잠수함, 조선 협력 등이 속도감 있게 진행될 수 있도록 대사관 차원에서 가교 역할을 충실히 하는 등 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 한국 정부는 안보 분야 합의 이행과 관련된 미국 측 협상단 구성이 예상보다 늦어지는 것과 관련해 미국 측이 현재 ‘타이밍(시점)’을 재는 상황으로 보고 있다. 이에 따라 한국 측 협상단이 미국을 방문하는 방안도 거론되는 것으로 알려졌다.
강 대사는 트럼프 대통령의 다음 달 중국 방문과 관련해 “북·미 대화 가능성에 대해서도 모든 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 예의주시하고 있다”며 “러시아·우크라이나 전쟁 진행 상황, 미·중 관계, 북·중 관계 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 상황을 지켜보고 있다”고 설명했다. 그러면서 “(미국) 국가안보회의(NSC), 국무부 등 행정부와 각급에서 수시로 소통하면서 북한의 대내외 동향을 공유하고 대북 정책 방향을 논의하고 있다”며 “미국은 일관되게 대북 정책에 어떤 변화도 없고, 한국이 놀랄 만한 일이 발생하지 않도록 긴밀히 사전·사후 소통하겠다고 하고 있다”고 전했다. 다만 트럼프의 방중 때 북미 간 접촉이 이뤄질 가능성은 현재로선 크지 않으며 유의미한 움직임도 없는 것으로 알려졌다.
