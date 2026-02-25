美 301조 관세 추진에…강경화 대사 “국익에 부합되게 대응”

한국 쿠팡, 디지털 입법 등으로 미 무역대표부 301조 조사 대상 가능성

강 대사 “트럼프 방중 계기 북미 대화 가능성 예의주시”

강경화 주미대사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴 한국문화원에서 진행한 특파원 간담회에서 발언하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

무역법 301조는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡의 미국 내 투자자들이 미 무역대표부(USTR)에 조사를 요청한 근거 조항이어서 쿠팡 사태가 관세 문제로까지 불똥이 튈 수도 있다는 우려가 나온다.

전날 미 연방 하원 법제사법위원회가 쿠팡을 상대로 비공개 조사(deposition)를 하기 전 입장 설명을 요구받고, 정부 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 미국 의회가 향후 어떤 절차에 착수할 것인지는 미정인 것으로 전해졌다. 다만 한국 정부는 국내 디지털 관련 입법에 대해 미국이 많은 우려를 갖고 있기 때문에 한국이 301조 조사 대상 가능성이 있는 것으로 판단하고 논의 동향을 예의주시하고 있다. 다만

USTR이 쿠팡 투자자 요청에 따라 301조 조사를 개시할 경우에도 한국 정부 입장 청취가 선행돼야 한다.

합의 이행과 관련된 미국 측 협상단 구성이 예상보다 늦어지는 것과 관련해 미국 측이 현재 ‘타이밍(시점)’을 재는 상황으로 보고 있다. 이에 따라 한국 측 협상단이 미국을 방문하는 방안도 거론되는 것으로 알려졌다.

강 대사는 트럼프 대통령의 다음 달 중국 방문과 관련해 “북·미 대화 가능성에 대해서도 모든 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 예의주시하고 있다”며 “러시아·우크라이나 전쟁 진행 상황, 미·중 관계, 북·중 관계 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 상황을 지켜보고 있다”고 설명했다. 그러면서 “

(미국) 국가안보회의(NSC), 국무부 등 행정부와 각급에서 수시로 소통하면서 북한의 대내외 동향을 공유하고 대북 정책 방향을 논의하고 있다”며 “미국은 일관되게 대북 정책에 어떤 변화도 없고, 한국이 놀랄 만한 일이 발생하지 않도록 긴밀히 사전·사후 소통하겠다고 하고 있다”고 전했다.