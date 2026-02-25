24일 화재로 4명의 사상자가 발생한 서울 강남구 대치동 은마아파트에는 스프링클러가 설치되지 않은 것으로 확인됐다.
1979년 준공된 은마아파트는 1992년 소방법상 스프링클러 설비 관련 조항이 의무화되기 전에 착공돼 화재 안전에 사각지대라는 지적이 나온다.
25일 서울소방재난본부에 따르면 이번 화재로 A양(16)이 숨지고 A양의 40대 어머니와 10대 여동생이 얼굴에 화상을 입고 연기를 마시는 등 부상을 당했다.
A양은 올해 고등학교 입학을 앞두고 화재 닷새 전인 지난 19일 은마아파트로 이사온 것으로 전해졌다. ‘교육 1번지’로 통하는 대치동에 있는 은마아파트는 새 학기를 앞두고 학부모들이 좋은 학군을 찾아 전세 수요가 몰리는 곳으로 꼽힌다. A양 또한 의과대학 진학을 꿈꿨다고 한다.
은마아파트는 준공된 지 47년이나 된 대표적인 노후 아파트다.
노후 아파트는 부실한 소방시설과 소방차 진입 지연으로 화재 안전 사각지대로 지적 받는다. 서울소방재난본부에 따르면 최근 5년 동안 주택 화재 1만602건에서 발생한 사망자 116명 모두 스프링클러가 설치되지 않은 주택에서 나왔다.
이번 은마아파트 사고에서도 화재 경보조차 제대로 듣지 못했다는 주민들이 속출했다. 한 주민은 “방송은 듣지 못하고 바깥이 시끄러워 화재 사실을 알고 대피했다”면서 관리사무소 직원에게 항의하기도 했다.
또 아파트 이중 주차로 소방차 진입이 어려웠다. 소방차는 신고 6분 만에 도착했지만 이중 주차한 차량 탓에 아파트 진입에 다소 어려움을 겪기도 했다. 평소에도 은마아파트에는 지상 주차장에 이중·삼중 주차하곤 한다.
경찰은 소방 당국과 합동 감식을 벌이는 한편 A양의 유족들을 상대로 정확한 화재 원인과 당시 상황 등을 조사하고 있다. 현재까지 방화 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스프링쿨러 없었다… 10대 여학생 화재 참변 은마아파트
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사