아이와 수영하다… 태국 끄라비 해변 40대 한국인 익사

외국인 목격자 “물 밖으로 꺼낸 뒤 15분 뒤에야 의료진 도착” 전하기도





사고 장면. 타이거 캡처

태국 온라인매체 타이거 등에 따르면 지난 22일(현지시간) 오후 3시쯤 사람이 물에 빠졌다는 신고를 받고 구조대가 현장으로 출동했다.



현지 경찰에 따르면 물에 빠진 남성은 48세 한국인 이모씨로 확인됐다.



구조대는 현장에 도착해 심폐 소생술을 실시하며 이씨를 인근 병원으로 이송했으나 이씨는 병원에 도착하기 전에 이미 숨을 거뒀다.



이씨는 가족들과 함께 관광 목적으로 태국을 찾았다가 변을 당했다. 사고 당시 이씨는 보트로 라일레이 해변을 찾아 아이와 함께 수영을 하고 있던 것으로 알려졌다.



경찰은 이씨가 물에 깊게 들어갔다가 익사한 것으로 추정하고 있다.



한 외국인 목격자는 현지 매체인 워크포인트뉴스와 인터뷰에서 현지 의료진이 너무 늦게 도착했다고 전하기도 했다. 사고를 목격한 사람들이 이씨를 물 밖으로 꺼낸 뒤 15분이 지나서야 의료진이 도착했다고 한다.



현지 경찰은 정확한 사인 규명을 위한 정밀 검사를 진행할 방침이다.



김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr



