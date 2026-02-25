시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 25일)

입력:2026-02-25 05:31
2월 25일 수요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -1.0도, 인천 -2.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -5.0도, 강릉 -1.0도, 청주 -3.0도, 대전 -2.0도, 전주 -1.0도, 광주 -2.0도, 대구 2.0도, 부산 8.0도, 제주 8.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 15.0도, 인천 13.0도, 수원 14.0도, 춘천 14.0도, 강릉 9.0도, 청주 14.0도, 대전 14.0도, 전주 16.0도, 광주 16.0도, 대구 12.0도, 부산 13.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

