대전의 과학·혁신, 유럽 최대 기술이전 박람회에 선보였다

24일(현지시각) 말라가 컨벤션센터에서 개최된 유럽 최대 기술이전 박람회인 '트랜스피어' 행사장.

유럽 최대 규모의 기술이전 박람회에서 혁신 비전을 공유했다.

24일(현지시각) 말라가 컨벤션센터에서 세계경제과학도시연합(GINI) 주 행사인 ‘제3회 세계혁신도시포럼’을 개최했다.

했으며 ‘과학기술 기반의 지속 가능한 도시 혁신’을 주제로 열렸다.

산학 협력 공동프로젝트 발굴을 위한 실무협의와 함께 미래 인재 육성에도 힘을 모으기로 했다.

박 원장은 이어 헤르베르트 발트만 독일 막스플랑크 분자생리학연구소장과 대담을 갖고

기초 연구 성과를 산업으로 연결하는 방법, 스타트업 육성을 위한 연구소·지방정부의 역할에 대해 의견을 나눴다.

경제·과학 분야 협력을 위해 세계 첨단과학 중심 도시들이 모인 소수 정예 연합이다. 회원도시는