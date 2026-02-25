판촉사랑, AI 업종별 맞춤 상품 추천 서비스 시행
판촉물·기념품 제작 플랫폼 판촉사랑은 업계 최초로 ‘AI 업종별 맞춤 상품 추천 서비스’를 도입했다고 밝혔다. 단순 인기 상품을 나열하는 방식이 아닌, 실제 업종별 납품사례와 누적 주문 데이터를 기반으로 추천하는 시스템이다.
판촉사랑에 따르면 최근 판촉물 시장에서는 업종 특성과 목적에 맞는 맞춤형 상품 수요가 증가하고 있다. 공공기관, 교육기관, 의료기관, 기업, 협회 등 업종에 따라 선호 상품과 예산대, 구성 방식이 다르기 때문이다. 이에 따라 단순 카테고리 추천이 아닌, 실제 데이터에 기반한 추천 시스템에 대한 필요성도 함께 제기돼 왔다.
AI 업종별 맞춤 상품 추천 서비스는 자사가 보유한 업종별 납품사례 데이터와 수년간 축적된 주문 내역을 분석해 상품을 제안하는 방식이다. 단순히 판매량이 높은 제품을 노출하는 구조가 아니라, 특정 업종에서 실제로 반복 주문되거나 선호된 상품 데이터를 기반으로 추천한다는 점이 차별 요소로 꼽힌다.
이 서비스는 업종을 세분화해 구성한 것이 특징이다. 공공기관, 지자체, 학교, 병원, 기업, 협회 등 기본 분류를 넘어 세부 업종까지 구분해 보다 구체적인 추천 결과를 제공한다. 사용자는 플래시 배너를 통해 서비스에 접속한 뒤, 자신의 업종을 선택하면 해당 업종의 실제 납품 이력을 반영한 추천 상품을 확인할 수 있다.
업계에서는 기존 판촉물 플랫폼이 단순 카테고리 기반 상품 추천이나 키워드 검색 중심 구조를 유지해온 것과 달리, 실제 누적 데이터를 활용한 AI 추천 방식은 차별화된 접근이라는 평가를 내놓고 있다. 특히 판촉물·홍보물 제작은 목적과 대상에 따라 적합 상품이 달라지는 만큼, 사례 기반 추천 시스템의 활용도가 높을 것으로 판촉사랑은 전망하고 있다.
판촉사랑 관계자는 “AI 업종별 맞춤 상품 추천 서비스는 업종별 납품사례와 누적 주문 데이터를 분석해 실질적인 선택 기준을 제시하는 데 초점을 맞췄다”며 “실무자가 어떤 상품을 선택해야 할지 고민하는 시간을 줄이는 것이 목표”라고 설명했다.
