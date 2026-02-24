심야 택시도 아닌데…日 식당 ‘밤 10시 할증’ 도입
일본의 대형 회전초밥 체인 ‘하마스시’가 야간 운영 비용 부담을 이유로 심야 요금제를 도입하기로 해 주목받고 있다.
24일 니혼게이자이신문 등 현지 매체에 따르면 하마스시는 오는 3월 3일부터 전국 대부분 매장에서 오후 10시 이후 주문 고객에게 음식값의 7%를 추가로 부과한다. 적용 시간은 오후 10시부터 폐점 30분 전까지다.
현재 일본 전역에 661개 점포를 둔 하마스시 측은 “심야 시간대 인건비 등 운영 비용이 치솟는 상황에서 상품과 서비스 품질을 유지하기 위해 불가피하게 심야 요금을 도입하게 됐다”고 배경을 밝혔다.
이번 조치로 하마스시의 모기업인 젠쇼 홀딩스는 산하 주요 외식 브랜드 대부분에 심야 할증을 적용하게 됐다. 이미 규동 체인 ‘스키야’, 돈가스 전문점 ‘카츠안’, 패밀리 레스토랑 ‘코코스’ 등에서 심야 요금제를 시행 중이다.
최근 일본 외식업계에서는 인력난과 비용 상승에 대응해 심야 할증을 도입하는 사례가 늘고 있다. 규동 체인 ‘마츠야’와 돈가스 전문점 '마츠노야' 역시 일부 매장에서 심야 시간대 주문 시 약 7%의 추가 요금을 받고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사